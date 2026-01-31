ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8μ.μ. Το Κουαρτέτο με πιάνο της Σ.Ο.Κ. αντιπαραβάλλει τη γαλλική ραφιναρισμένη κομψότητα του Γκαμπριέλ Φωρέ, με το χαρακτηριστικό γερμανικό πάθος και τη δραματικότητα του Γιοχάνες Μπραμς. Ο εξάρχων Βόλφγκανγκ Σρέντερ, ο κορυφαίος βιολοντσελίστας Γιάκομπ Ότσενασεκ και η κορυφαία βιολίστα Κουμίκο Οκουτόμι της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ενώνουν δυνάμεις με την πιανίστα Γκεργκάνα Γκεοργκίεβα. cyso.interticket.com Επόμενη: 1/2 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 24665794

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 9μ.μ. Η ομάδα παραγωγής ΦΑΝ παρουσιάζει το εκρηκτικό solo project της Κυπρο-Ουκρανής καλλιτέχνιδας Αναστασίας Δημητριάδου. Δίπλα στη Nama Dama, οι Plain History επιστρέφουν μετά από καιρό. Το ντουέτο των Χρίστου Χατζηχρίστου και Λευτέρη Μουμτζή σηματοδοτεί μια σπάνια και ουσιαστική στιγμή για τη ζωντανή ηλεκτρονική και πειραματική σκηνή. 99495431

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Φυτώριο, 2μ.μ. Η έκδοση «Conversation with a sculptor/ Conversation with a sculpture» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του διαθεματικού ερευνητικού προγράμματος για τα μνημεία δημόσιας τέχνης στην Κύπρο Of Monumental.

ΑΦΗΓΗΣΗ

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο 6μ.μ. Τηλ. 99526772. Στη διάλεξη, αφήγηση με τίτλο «Η Λιογέννητη, ο Κωνσταντής κι ένα σχόλιο», η Κατερίνα Βοσκαρίδου μοιράζεται μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στα βάθη των αιώνων. Τότε που οι άνθρωποι ήξεραν ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί που το φως συναντά το σκοτάδι. Ένα σχόλιο στην τελετουργία της παράλογης.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com