ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Τρεις ξεχωριστές συναυλίες με ένα πρόγραμμα από καινούρια αλλά και διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου παρουσιάζουν στην Κύπρο η Λίνα Νικολακοπούλου και ο ερμηνευτής Θοδωρής Βουτσικάκης. Εισιτήρια: Ticketmaster και σε όλα τα ACS καταστήματα. Επόμενες: 3/2 Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 4/2 Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λουκούργος

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Ένας ήρωας» του Ασγκάρ Φαραντί προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Καταδικασμένος για χρέη, ο Ραχίμ παίρνει διήμερη άδεια από τη φυλακή και προσπαθεί να διευθετήσει την οφειλή στον κουνιάδο του. Η λύση μοιάζει να έρχεται από την ερωμένη του, η οποία βρίσκει στο δρόμο μια τσάντα με χρυσά νομίσματα… Η ταινία πήρε το Μεγάλο Βραβείο του Φεστιβάλ Καννών 2021

Λεμεσός, Ρίο, 8.15. Την ταινία «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Μετά από ένα ατύχημα, ο Εγκμπάλ φτάνει στο συνεργείο αυτοκινήτων όπου εργάζεται ο Βαχίντ. Εκεί ο Βαχίντ, παλιός πολιτικός κρατούμενος, αναγνωρίζει στη φωνή και στο τρίξιμο του προσθετικού ποδιού του Εγκμπάλ τον βασανιστή του. Οργισμένος, απαγάγει τον Εγκμπάλ και επιστρατεύει μια ιδιόμορφη ομάδα συγκρατουμένων του ώστε μαζί να εξακριβώσουν αν όντως πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Η ταινία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών 2025.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, 7.30μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Επαναχρησιμοποίηση και επαναπροσδιορισμός: Τα σύνολα σύνθετων κυπριακών εικόνων». Εισηγήτρια: Ντορότα Ζαπρζάλσκα, υποψήφια διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Γιαγκιελόνιαν. Τηλ: 22893560

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. 2,3, Φεβρουαρίου. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα 5 Φεβρουαρίου. Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30. more.com 96147809

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου (εκτός 29 Ιανουαρίου), 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com