ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Μια ανατρεπτική, κεφάτη, γεμάτη σκανδαλιές απολαυστική μαύρη φαρσοκωμωδία. Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. 3, Φεβρουαρίου. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα 5 Φεβρουαρίου. Όλες οι παραστάσεις αρχίζουν στις 8.30. more.com 96147809

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Το παγκοσμίου φήμης Γεωργιανό Θέατρο Μαριονέτας Γκαμπριάτζε παρουσιάζει την ιστορική του παραγωγή «Το φθινόπωρο της άνοιξής μου» , μια μαγική σύνθεση μαριονέτας, γεωργιανών παραδοσιακών τραγουδιών, χορού και πολύτιμων αναμνήσεων. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 7μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. 3,4,5 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Κύπρου, Αμφιθέατρο «Γιάννης Ιωαννίδης», 6.30μ.μ. Προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Μικραίνει» σε σκηνοθεσία Μάρκου Κάσσινου διοργανώνουν ο Συνδέσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη (Κύπρου) και το Ινστιτούτο Κύπρου. Εισαγωγή του θέματος και σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί πριν την προβολή, από τις ερευνήτριες Άννα Σπύρου (STARC, CyI) και Γεωργία Χατζηπαύλου (ΙΓΕ). Της προβολής ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη και τους σεναριογράφους

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου, 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com