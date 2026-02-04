ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Γκλόρια (22762605). Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Τη νέα του έκθεση με τίτλο «Τοπιογραφίες» παρουσιάζει ο καταξιωμένος ζωγράφος και συγγραφέας Ανδρέας Καραγιάν. Το έργο του χαρακτηρίζεται από έντονη αισθησιακή και καβαφική διάσταση, με επίκεντρο το ανθρώπινο σώμα, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την υπαρξιακή αναζήτηση. Μέχρι 17 Φεβρουαρίου

Λευκωσία, Γκαλερί Αποκάλυψη (22300150). Εγκαίνια 7μ.μ. Μία ιδιότυπη έκθεση κάτω από τον τίτλο «δύο βλέμματα – two gazes», ανοίγει σήμερα κτίζοντας γέφυρες μεταξύ γλυπτικής και ζωγραφικής των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται δημιουργικά, έχοντας άξονα αναφοράς την ανθρώπινη ύπαρξη ως σώμα ως συναίσθημα. Μέχρι 21 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, K. CINEPLEX, PREMIER CINEMAS THE MALL OF NICOSIA. Ο Kiss FM οργανώνει την Avant Premiere της ταινίας Song Sung Blue σε σενάριο και σκηνοθεσία Κρεγκ Μπρούερ. Η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) και ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) αφηγούνται μια ιστορία για την αγάπη, τη μουσική και τον Νιλ Ντάιαμοντ (Neil Diamond). 7.30μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 7μ.μ. Το παγκοσμίου φήμης Γεωργιανό Θέατρο Μαριονέτας Γκαμπριάτζε παρουσιάζει την ιστορική του παραγωγή «Το φθινόπωρο της άνοιξής μου» , μια μαγική σύνθεση μαριονέτας, γεωργιανών παραδοσιακών τραγουδιών, χορού και πολύτιμων αναμνήσεων. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενη: Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 7μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ.. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Άγιος Παΐσιος (σκηνοθεσία Στάμος Τσάμης με τους Προκόπη Αγαθοκλέους, Νικήτα Τσακίρογλου, Σμαράγδα Σμυρναίου), Shelter (σκηνοθεσία Ric Roman Waugh με τους Jason Statham, Harriet Walter, Bill Nighy) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Rabbit Trap (σκηνοθεσία Bryn Chainey με τους Dev Patel, Rosy McEwen, Jade Croot) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον, από 23 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεβρουαρίου, 8.30μ.μ. Προβολή της βραβευμένης με Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας νέας ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother». Τρεις αυτοτελείς ιστορίες για τη σχέση γονιών και παιδιών, σε παραγωγή του οίκου Υβ Σεν Λοράν. Διάρκεια: 118’ pantheon-theatre.com