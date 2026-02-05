ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Το πολυσυζητημένο έργο του Πορτογάλου συγγραφέα και σκηνοθέτη Τιάγκο Ροντρίγκες «Ο Χορός των Εραστών» έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, για δύο παραστάσεις. Οι δύο Έλληνες πρωταγωνιστές, Νίκος Καραθάνος και Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, δημιουργούν μια ερμηνεία που μένει αξέχαστη. Η παράσταση αποτυπώνει την πορεία τους μέσα από την καθημερινότητα, τις δυσκολίες, την αγάπη και την αίσθηση του «μαζί για πάντα», κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Διάρκεια: 50’. 77777745 rialto.interticket.com.

Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 8.30μ.μ. more.com 96147809. «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Μια ανατρεπτική, κεφάτη, γεμάτη σκανδαλιές απολαυστική μαύρη φαρσοκωμωδία. Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. 5 Φεβρουαρίου. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8μ.μ. Με την ταινία «Köln 75» (Σκηνοθεσία: Ido Fluk, 2025, 116′) ξεκινούν οι προβολές στο πλαίσιο του Berlinale Selection 2026, από το Ινστιτούτο Γκαίτε και τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. Η ταινία επανεξετάζει το παρελθόν, ανατρέχοντας στην νεανική εξέγερση και την κοινωνική αναταραχή, αλλά με αντίθετες ενέργειες: ντοκιμαντέρ αναστοχασμού έναντι ωμής, μυθοπλαστικής ενηλικίωσης. Είσοδος ελεύθερη, 22674606

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος Τεχνόπολις 20, 7.30μ.μ. Στη συναυλία «Echoes of Becoming – Mediterranean & World Music» η Ελίνα Γεωργίου μαζί με τον Ζήνωνα Οικονομίδη προσφέρουν μια μουσική εμπειρία με επιρροές από την Κύπρο την Ελλάδα, την Αρμενία, και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Return to Silent Hill (σκηνοθεσία Christophe Gans με τους Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange), Send Help (σκηνοθεσία Sam Raimi με τους Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Edyll Ismail), Song Subg Blue (σκηνοθεσία Graig Brewer με τους Hugh Jachman, Kate Hudson, Ella Anderson), The Strangers: Chapter 3 (σκηνοθεσία Renny Harlin με τους Madelaine Petsch, Richard Brake, Janis Ahern), Stray Kids (σκηνοθεσία Lisandro Boccacci με τους Lisandro Boccacci, Brandon Smits, Julian David Smith), Super Charlie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jon Holmberg) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.