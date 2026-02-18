ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λευκωσία, Amyth Store, εγκαίνια 6μ.μ. Με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από το θάνατο του καταξιωμένου αρχαιολόγου Βάσου Καραγιώργη, 80 επιλεγμένες εκδόσεις της έρευνάς του, παρουσιάζονται στο Amyth Store, του ξενοδοχείου Amyth, σε επιμέλεια του εικαστικού Σάββα Χριστοδουλίδη. Προέρχονται από το προσωπικό του αρχείο και διατίθενται από την οικογένεια του αποσκοπώντας στην ευρύτερη γνωριμία του κοινού με το έργο του. Μέχρι Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Ώρες: 10π.μ.-10μ.μ.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λευκωσία, Kapopoulos Nicosia Gallery (22319031). Συνολικά, 82 έργα διαφόρων καλλιτεχνών περιλαμβάνει η Contemporary Art Auction της Kapopoulos Fine Arts. 7μ.μ. Προεπισκόπηση (ελεύθερη είσοδος): Τετάρτη 18/2 10π.μ.– 7μ.μ. Η συμμετοχή στη δημοπρασία είναι δυνατή δια ζώσης, τηλεφωνικά, καθώς και μέσω γραπτών προσφορών (99674970/ 25348400, Fax: 25359458, auctions@kapopouloscy.com)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνική Σχολή (Κτήριο ΠΟΛ10, Αίθουσα Β101 «Ανδρέα Αλεξάνδρου»), 4.30μ.μ.–7.30μ.μ.). Στην εκδήλωση με τίτλο «Η Υποβρύχια Ζωή ως Τέχνη. Η Υποβρύχια Ζωή ως Γνώση» ο υποβρύχιος φωτογράφος και συγγραφέας Σάκης Λαζαρίδης παρουσιάζει, μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και προσωπικές εμπειρίες, πώς η επιστήμη μπορεί να γεννηθεί από την παρατήρηση, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ματιά στον φυσικό κόσμο.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Ριάλτο. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Δύο παραστάσεις στις 5μ.μ. και 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ.