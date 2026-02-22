ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Από 7 έως 22 Φεβρουαρίου. Σάββατο 8μ.μ. & 10μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακή 7μ.μ. (με δείπνο στις 8.15μ.μ.) & στις 9μ.μ. (με δείπνο στις 7.15μ.μ.). Επιπρόσθετες παραστάσεις 28/2 μέχρι 8/3, και νέες ώρες: Σάββατα: στις 7.00 μ.μ. & στις 9.00 μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακές: στις 7.00 μ.μ. (με δείπνο στις 8.15 μ.μ.) & στις 9.00 μ.μ. (με δείπνο στις 7.15 μ.μ.) Διάρκεια παράστασης: 45 λεπτά. Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 77777040 / ACS Courier

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν είναι «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. 15, 22 Φεβρουαρίου 2026 και στις 1, 8 Μαρτίου 2026, 10.30 π.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λεμεσός: Παττίχειο Θέατρο 25/2, 8.30μ..μ. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη είναι μια παραγωγή της Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. & Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Captive (σκηνοθεσία Alajandro Amenabar με τους Julio Pena, Alessandro Borghi, Miguel Rellan), Whistle (σκηνοθεσία Corin Hardy με τους Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang), Rental Family (σκηνοθεσία Hikari με τους Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto), Checkered Ninja 3 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Thorbjorn Christoffersen, Anders Matthesen), Arco (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ugo Bienvenue, Gilles Cazaux) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Cold Storage (σκηνοθεσία Jonny Campbell με τους Rob Collins, Georgina Campbell, Liam Neeson) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 24, 25 στις 8:30 μ.μ.