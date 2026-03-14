ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Γ. Λυκούργος», Σάββατο 14 Μαρτίου, 6μ.μ. Δύο συναυλίες με επίκεντρο την εξέλιξη και τη δημιουργική πορεία των νεαρών μουσικών του Sistema Cyprus παρουσιάζονται τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Λάρνακα και Λευκωσία, στο πλαίσιο της σειράς «Crossing Paths: A Concert Series». Τη μουσική διεύθυνση των συναυλιών έχει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μαέστρος του Sistema Cyprus, Σαντιάγο Όσα Αλσάτε. Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Κυριακή 5 Απριλίου, 6μ.μ.

Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ 11π.μ. Στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων «Καλλιτεχνική σκέψη και πρακτική» του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/σώματα», η εικαστικός Μαρία Λοϊζίδου θα μιλήσει για το έργο της. Μια συζήτηση με αναφορές στην πολιτικά εμπλεκόμενη τέχνη, την ποιητική στην απόδοση του έργου και τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ τέχνης και κοινωνικής αλλαγής.

Λευκωσία, NiMAC– Δημοτικό Κέντρο Τεχνών (22797400). 10.30π.μ. Έναν διαφορετικό περίπατο που συνδέει τη γεωγραφία, τη μνήμη και την πολιτισμική ιστορία του ποταμού Πεδιαίου διοργανώνει το NiMAC – Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας στο πλαίσιο της έκθεσης «Fluid Persistence». Με τίτλο «Από τον Μαχαιρά μέχρι τις Κλαψύδες», ο περίπατος θα καθοδηγηθεί από την Εύη Τσελίκα και θα εστιάσει στην πολιτισμική ιστορία του Πεδιαίου και ιδιαίτερα στη σχέση της Παλιάς Πόλης της Λευκωσίας με το νερό. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται κράτηση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας 10π.μ. Το Green Steps είναι ένα πρόγραμμα χορού και οικολογικής ενσυναίσθησης. Στη σημερινή εκδήλωση με τίτλο Performative Roundtable οι συμμετέχοντες θα προβούν σε συζήτηση γύρω από τις ανάγκες, τους προβληματισμούς, τις δημιουργικές εκπαιδευτικές μεθόδους και ανοικτές εισηγήσεις γύρω από την οικολογία το χορό. Ανοικτό σε άτομα με ενδιαφέρον σε περιβαλλοντικά θέματα, πολιτισμό και εκπαίδευση (Καλλιτέχνες, Χορογράφους, Εκπαιδευτικούς, Περιβαλλοντιστές, παιδιά, εφήβους, γονείς). Συντονισμός: Πέτρος Κονναρής.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, Πρεμιέρα: Σάββατο 14 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Μία από τις πιο διάσημες φαρσοκωμωδίες του σύγχρονου θεάτρου το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει στο Θέατρο Ένα σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Γιωρκάτζης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Ειρήνη Καραγιώργη, Ευαγγελία Νικολάου, Έλενα Ολυμπίου και Αντώνης Παρχαρίδης. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παραστάσεις: 14, 15, 21, 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Τετάρτη 18 Μαρτίου, 8μ.μ. Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία – WhereHaus 612: 14, 16 Μαρτίου 8.30μ.μ. «Το Νησί», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου από την ΕΘΑΛ και την Point To Contemporary Theater επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Sold Out Tickets 25877827

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717 (Τρίτη-Κυριακή 10π.μ.-1.30 μ.μ. & 4μ.μ.-6μ.μ.)

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. Η κωμωδία του Βρετανού συγγραφέα Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. έως και 14 Μαρτίου. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 14, 15, 20, 21, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο. Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου από το ΘΟΚ 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331

Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών. 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: 18, 19 & 26 (καθημερινές) 8μ.μ. 14, 15, 21, 22, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Στρόβολος, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης «Ροές», 9π.μ.- 3.30μ.μ. Μια ολοήμερη επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Μολέσκη διοργανώνεται στον Στρόβολο, φέρνοντας κοντά πανεπιστημιακούς, μελετητές και λογοτέχνες από την Κύπρο και την Ελλάδα. Περισσότεροι από 15 ομιλητές θα παρουσιάσουν πρωτότυπες ανακοινώσεις σε τέσσερις συνεδρίες, προσεγγίζοντας διαφορετικές πτυχές της ποίησης, της πεζογραφίας και της κριτικής σκέψης του Μολέσκη. Την ημερίδα, συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής και ο Δήμος Λύσης με την υποστήριξη της Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mortuary Assistant (σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks, John Adams), The Wizard of the Kremlin (σκηνοθεσία Olivier Assayas με τους Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge), Good Luck, Have Fun, Don’t Die (σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson), The Tasters (σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun), Bernard: Mission Mars (ταινία animation σε σκηνοθεσία Chao Wang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.