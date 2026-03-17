ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με την δραματική ταινία Christy σε σκηνοθεσία Μπρένταν Κάντι, συνεχίζονται οι προβολές των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. Ο δεκαεφτάχρονος Κρίστι αναγκάζεται να μετακομίσει στο σπίτι του μεγαλύτερου ετεροθαλή αδελφού του, με τον οποίο έχουν αποξενωθεί εδώ και χρόνια, αφού τον διώχνουν από την ανάδοχη οικογένεια με την οποία ζούσε μέχρι τώρα στα προάστια της πόλης. Παρότι ο αδελφός του βλέπει αυτή τη συγκατοίκηση ως προσωρινή λύση, ο Κρίστι αρχίζει να νιώθει σαν στο σπίτι του στην εργατική συνοικία του βόρειου Κορκ. Μετά από τόσα χρόνια που ζούσαν μακριά ο ένας από τον άλλον, τα δύο αδέλφια καλούνται να συμφιλιωθούν με το ταραγμένο παρελθόν τους και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον τους. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο 2025. 94 λεπτά.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Επισκοπειό, Συνοδικό της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής 7μ.μ. Η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής και Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνουν διάλεξη στο πλαίσιο του Ταμάσιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής με θέμα «Η ραδιοφωνία στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ». Εισηγήτρια: Δόξα Κωμοδρόμου, Διδάκτωρ Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πληροφορίες: 22465465, 22894347/2058. Η διάλεξη θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση από το κανάλι του ΡΙΚ στο YouTube https://bit.ly/3EgzrBq

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. «Τα προξένια» της Αναστασίας Πίτσιακκου από το Γυμνάσιο Γερίου «Ίωνα και Κολοκάση» στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mortuary Assistant (σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks, John Adams), The Wizard of the Kremlin (σκηνοθεσία Olivier Assayas με τους Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge), Good Luck, Have Fun, Don’t Die (σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson), The Tasters (σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun), Bernard: Mission Mars (ταινία animation σε σκηνοθεσία Chao Wang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.