ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Vinylio Wine etc. 8μ.μ. Η Πολυξένη Καράκογλου παρουσιάζει μία “Solo” μουσική παράσταση, με τραγούδια όπως το «Ο άνθρωπος μπορεί», από την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία αλλά και το «Μη φοβηθείς», που μόλις κυκλοφόρησε και περιλαμβάνεται στο 4ο άλμπουμ της. Κρατήσεις τηλ. 99300430

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαία έργα του ρομαντικού ρεπερτορίου παρουσιάζει σε δύο συναυλίες στην Κύπρο ο διακεκριμένος πιανίστας Γιάννης Γεωργίου. Ο Κύπριος μουσικός θα ερμηνεύσει έργα των Ρόμπερτ Σούμαν, Γιοχάνες Μπραμς και Σεργκέι Ραχμάνινοφ συνθέτοντας ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει το συναισθηματικό βάθος και την εκφραστική ένταση της ρομαντικής μουσικής παράδοσης. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, (24658848). Η αναδρομική παρουσίαση των έργων του Ανδρέα Παρασκευά «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου», επιχειρεί να φωτίσει διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής του πορείας. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 6/6.

ΠΟΙΗΣΗ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου 20 – 22 Μαρτίου. Ένα πρωτότυπο και συμβολικό «ταξίδι» στον κόσμο της ποίησης προτείνει η δράση «Καράβι στο Βουνό», που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Την επιμέλεια του προγράμματος υπογράφει ο ποιητής και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Ξ. Πέτρου. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, Το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παραστάσεις: 21, 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 20, 21, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη 8μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος», Ιεράς Μονής Κύκκου, 8μ.μ. Κ.Α.Π.Η. και ψύχραιμοι της Μαρίας Κίτρα από το Α΄ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Ορόκλινη, Θέατρο Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης, 8μ.μ. «Όλοι κατηγορούνται» βασισμένο στο έργο Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται, του Ρομπέρ Τομά από το Med High Private English School, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Αγίου Αθανασίου, 8μ.μ. «Η ζωή μετά» του Αρκά από το Γυμνάσιο Λινόπετρας, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πάφου, 8μ.μ. «Brainstorm» (Ιδεοθύελλα) των Ned Glasier, Emily Lim and Company Three από το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Δάλι, Πανόραμα Ιδαλίου 8μ.μ. Την κωμωδία “Γιατρός με το στανιό”, του Μολιέρου, παρουσιάζει ο Θεατρικός Όμιλος Κοντεατών και Φίλων «Τέρψις» σε σκηνοθεσία της Μαρίας Γεωργίου Κρασιά.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με την ταινία Sentimental Value σε σκηνοθεσία Ιωακείμ Τρίερ συνεχίζονται οι προβολές των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. 135΄

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.