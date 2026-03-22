ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 8.30μ.μ. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη παρουσιάζεται στη Λευκωσία, με την προβολή της ταινίας «Υπάρχω». Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο στο πλαίσιο της δράσης «Η Ευρώπη στον Κινηματογράφο», του δικτύου EUNIC Cyprus Cluster, με τη συνεργασία του Ομίλου Φίλων Κινηματογράφου Κύπρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Παραλίμνι, Δημαρχείο. Ένα πολυεπίπεδο επιστημονικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, με επίκεντρο την ιστορία, τη μνήμη και τη λαογραφία της περιοχής, φιλοξενεί το 4ο Συνέδριο «Παραλίμνι – Ιστορία και Πολιτισμός». Το φετινό συνέδριο αναπτύσσεται σε θεματικές ενότητες που καλύπτουν την αρχαία ιστορία, τη νεότερη ιστορία —με ιδιαίτερη έμφαση στα γεγονότα του 1974— καθώς και τη λαογραφία, επιχειρώντας μια συνολική και πολυδιάστατη προσέγγιση της τοπικής ιστορικής διαδρομής. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. Το έργο Boeing Boeing του Γάλλου δραματουργού Μαρκ Καμολετί ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ., Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 29 Απριλίου. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy & 22348203

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Παραστάσεις: 22, 29 Μαρτίου, 20, 21 Απριλίου, 10, 16, 17, 23, 24 Μαΐου, 8.30μ.μ. (Κυριακές 7μ.μ.). Σωτήρα, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 27 Μαρτίου, 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 13 Μαΐου, 8μ.μ. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις:, 22, 24, 28 & 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: 26 (καθημερινές) 8μ.μ. 22, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721

Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com. Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 5.30μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.