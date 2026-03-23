ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ρίο 8.15μ.μ. Την ταινία «Με κομμένη την ανάσα» προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας. Ο μικροαπατεώνας Μισέλ κλέβει ένα αυτοκίνητο και ξεκινά από τη Μασσαλία για το Παρίσι. Όταν στον δρόμο σκοτώνει έναν αστυνομικό, καταφεύγει στο Παρίσι, όπου αλλάζει διαρκώς κρυψώνες, ενώ προσπαθεί να πείσει την Πατρίτσια, μια νεαρή Αμερικανίδα φοιτήτρια με την οποία είναι ερωτευμένος, να διαφύγουν μαζί στην Ιταλία. Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, γραμμένο σε συνεργασία με τον Φρανσουά Τριφό, ανέτρεψε τις κινηματογραφικές συμβάσεις της εποχής του και αποτέλεσε καμπή για την ιστορία του κινηματογράφου, εγκαινιάζοντας το κίνημα του γαλλικού Νέου Κύματος. Διάρκεια: 90 λεπτά Γλώσσα: Γαλλική με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους Παραγωγή: Γαλλία, 1960, Ασπρόμαυρο.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την κωμωδία «Το ατύχημα με το πιάνο» Κερίεν Ντιπουά προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Μια σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διάσημη για τις σοκαριστικές αναρτήσεις της, κάνει ένα διάλειμμα μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό με πιάνο, ενώ γύριζε ένα από τα βίντεό της. Σε ένα σαλέ στα βουνά, η απομόνωση της διακόπτεται από μία δημοσιογράφο που αρχίζει να την εκβιάζει… (2025,88’). Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα ARTOS, Δευτέρα 23 Μαρτίου, 7μ.μ. Μια λιγότερο προβεβλημένη πτυχή της δημιουργικής πορείας της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού Ειρήνης Παπά φωτίζει ο διακεκριμένος Καναδός νεοελληνιστής, πανεπιστημιακός και μεταφραστής Ζακ Μπουσάρ, σε μια σημαντική διάλεξη. Αφιερωμένη στο λιγότερο γνωστό, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον συγγραφικό έργο της Ειρήνης Παπά, η διάλεξη έχει θέμα «Το δραματικό ποίημα “Θεοδώρα” της Ειρήνης Παπά» και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Γαλλοφωνία. Διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου. Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Στροβόλου 7μ.μ. Οι Εκδόσεις της Εστίας, σε συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο Συγγραφέων ΠΕΝ, την Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και τον Όμιλο Λογοτεχνίας και Κριτικής, διοργανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Γαλάζη, Αμπέλια της απαντοχής (Αθήνα, Εστία, 2025). Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Γιώργος Μολέσκης, Δρ Ρωσικής Λογοτεχνίας, ποιητής, μεταφραστής και Έλενα Ματσάγγου, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας.

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. «Οι ηλίθιοι της διπλανής πόρτας». Διασκευή του έργου Οι ηλίθιοι, του Νηλ Σάιμον από το Λύκειο Πολεμιδιών, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 8μ.μ. «Οκτώ γυναίκες κατηγορούνται», Ρομπέρ Τομά από το Λύκειο Αγίου Νεοφύτου, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.