ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον. Την ταινία «Σας πιστεύουμε» των Σαρλότ Ντεβιλέρς και Αρνό Ντιφεΐς προβάλλει ο Όμιλος Κινηματογράφου. Η Άλις είναι έτοιμη να καταθέσει σε μια δικαστίνα, η οποία θα αποφασίσει για την κηδεμονία των δυο παιδιών της. Γνωρίζει πως πρέπει να πει την αλήθεια, αλλά είναι αυτό αρκετό για να τα προστατεύσει από τον κακοποιητικό πατέρα τους; Διάλογοι: Γαλλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο, 7.30μ.μ. Διάλεξη εις μνήμην Λέλλου Δημητριάδη με τίτλο «Η δημόσια εικόνα της Πράσινης Γραμμής τα πρώτα χρόνια (1964-1967) μετά την επιβολή της: απόρριψη ή σταδιακή αποδοχή;» θα δώσει ο δρ Πέτρος Παπαπολυβίου ιστορικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο 7.30μ.μ. Το ΑΚΕΛ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, διοργανώνει μεγάλη τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του κυπριακού θεάτρου που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την εδραίωση της θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φυτώριο. Έκθεση της Κάκιας Κατσελλή με τίτλο «Ballon D’ Essai». Μέχρι 29/3

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Amara Hotel, Ballroom A’ (99407012). Μια μεγάλη ομαδική έκθεση με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες οργανώνει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 29/3 (10π.μ.- 9μ.μ.).

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 29 Μαρτίου & 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com