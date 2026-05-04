ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30 μ.μ. Την ταινία «Όσο Κρατά ο Πόλεμος» του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Είναι ένα ιστορικό φιλμ που δίνει τον πρώτο λόγο σε ένα πολιτικό μήνυμα που αντηχεί δυνατό και σήμερα. Τοποθετημένο στους πρώτους μήνες του Ισπανικού Εμφυλίου, το φιλμ του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ φιλοδοξεί να μιλήσει τόσο για το τότε όσο και για το τώρα, μέσα από μια αληθινή ιστορία που λειτουργεί κι ως παραβολή. Ισπανία. Καλοκαίρι 1936. Ο φημισμένος συγγραφέας Μιγκέλ ντε Ουναμούνο αποφασίζει να στηρίξει δημόσια τη στρατιωτική επέμβαση που υπόσχεται να φέρει τάξη στη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα… Διάλογοι: Ισπανικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. (2019,107΄)

ΒΡΑΒΕΙΑ

Λευκωσία, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών («Μύλοι», Κωνσταντινουπόλεως 4, Καϊμακλί, 7.30μ.μ. Η Συντακτική Επιτροπή του πολιτιστικού περιοδικού «Νέα Εποχή» και η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Διηγήματος οργανώνουν τελετή απονομής των βραβείων για τον Διαγωνισμό του 2025. Σκεπτικό βράβευσης από την Μαρίνα Ροδοσθένους, μέλος της Κριτικής Επιτροπής. Μετά την απονομή βραβείου και επαίνων ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Πλουτάρχου 11 (Παλιά Λευκωσία). Η Open Arts παρουσιάζει το έργο της Κάριλ Τσέρτσιλ «Glass. Kill. Bluebeard. Imp.», σε σκηνοθεσία Αθηνάς Κάσιου, μετατρέποντας ένα κτήριο στην Παλιά Λευκωσία σε έναν πολυεπίπεδο θεατρικό χώρο αφήγησης και εμπειρίας. Εισιτήρια: more.com Επόμενες: 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25, 30, 31 Μαΐου, 8μ.μ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών παρουσιάζει Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 5, 6, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com