ΜΠΑΛΕΤΟ

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο Μάριος Τόκας, 7.30μ.μ. Ένα ενιαίο πρόγραμμα δύο μονόπρακτων μπαλέτων που συνδυάζει την κλασική τεχνική με τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα των Φιλιππίνων παρουσιάζει το ιστορικό Ballet Philippines, που έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο με την παραγωγή «Panaginip/ The Dream». Δημιουργός και των δύο έργων είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος χορογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Ballet Philippines Μιχαήλ Μαρτινιούκ. Διάρκεια: 95′ (με διάλειμμα). Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λάνια, Πλατεία Εκκλησίας 5μ.μ. Μια μικρή ξύλινη σκηνή και μια ομάδα παιδιών και ενηλίκων κατοίκων του χωριού, συναντούν έναν βασιλιά, ένα παιχνίδι, ένα ποτήρι κουμανταρία, έναν πίνακα και παλιές φωτογραφίες. Το εργαστήρι οργανώνεται από το ΘΟΚ στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Δρομάκια και Αυλές της Λάνιας» με εμψυχώτρια την Νικολέττα Προκοπίου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Θέατρο Πόλις 7 μ.μ. Η εικαστικός Έφη Σαββίδη εξετάζει την πολιτικο-οικονομική συνθήκη του προσφυγικού στη Μεσόγειο και παρουσιάζει τέσσερα ντοκιμαντέρ: “Camp Pournara” (2023, 36:5), “Camps Vathy–Zervou” (2024, 32:37), “Lampedusa” (2025, 12:28), “Melilla” (2026, 27:2). Μετά την προβολή με γενικό τίτλο “Contesting Migration” θα ακολουθήσει συζήτηση. Η παρουσίαση γίνεται στο πλαίσιο της έκθεσης “Fluid Persistence” που παρουσιάζεται στο NIMAC.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 7.30μ.μ. Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη» οργανώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Δέσποινα Κατσελλή Παττίχη». Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει καλλιτεχνική παρουσία από την Ομάδα Χορού και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση», προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο πολιτιστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση. Κράτηση θέσης στο tickemasters

Λάνια. Οι κάτοικοι της Λάνιας υποδέχονται το κοινό το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου στις αυλές και τα δρομάκια του χωριού με μια σειρά εργαστήρια, ομιλίες, χορό και ξεναγήσεις. 11π.μ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Πλατείας Ελευθερίας , 7.45μ.μ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα (Film Festival on Diversity – FFD) 2026 πραγματοποιείται για 5η χρονιά έως τις 15 Μαΐου με προβολές και δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Ελεύθερη είσοδος. Σήμερα προβάλλεται η ταινία « Campeones », του Javier Fesser

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, Λευκωσία- Καφενείο Πρόζακ 8–10 Μαΐου 2026. Το Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσφατες παλαιστινιακές παραγωγές που εστιάζουν στη μνήμη, τη ροή και την καθημερινότητα υπό πίεση. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την ταινία «All That's Left of You» της Σεριέν Νταμπίς

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία James Cameron, Billie Eilish με τους Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrew Marshall), The Sheep Detectives (σκηνοθεσία Kyle Balda, με τους Hugh Jackman, Bret Goldstein, Patrick Stewart), Hokum (σκηνοθεσία Damian McCarthy, με τους Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot), Mortal Kombat II (σκηνοθεσία Simon McQuoid, με τους Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee), That Time I got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Azure Sea (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yasuhito Kikuchi, Austin Sisk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com