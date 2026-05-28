ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ένα μουσικό ταξίδι αφιερωμένο στον Λουκιανό Κηλαηδόνη παρουσιάζει η «Διάσταση» μέσα από τη συναυλία «Αχ! Πατρίδα μου γλυκειά», με τη συμμετοχή της Μαρίας Κηλαηδόνη και του Δώρου Δημοσθένους. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ ACS Courier

Επισκοπή Κουρίου, Δημοτικό Αμφιθέατρο «Χριστοφής Αντωνίου», 8μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνεχίζει και φέτος τον θεσμό των συναυλιών κοινωνικής προσφοράς Orchestra 4All, υπο τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού. Επόμενη: Τάλα, Αμφιθέατρο, Παρασκευή 29 Μαΐου, 8μ.μ.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Την περφόρμανς «Heart’s Sacred Touch» παρουσιάζουν η Αριάννα Οικονόμου και η ομάδα Echo Arts, ένα έργο που κινείται ανάμεσα στην τελετουργία, τη μουσική και τη βιωματική περφόρμανς, αναζητώντας μια βαθύτερη συμφιλίωση με τον θάνατο, τη μνήμη και την ανθρώπινη ψυχή. Στην περφορμανς συμμετέχουν η Βρετανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Χέλεν Τσάντγουικ, καθώς και οι τραγουδιστές Κρίστια Μιχαήλ και Μάριος Νικολαΐδης. Είσοδος δωρεάν, κρατήσεις: 96862020 Επόμενες: Παρασκευή 29, Σάββατο 30 Μαΐου,

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, 8μ.μ. Η ταράτσα του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης μετατρέπεται για τρία βράδια σε film club, φιλοξενώντας προβολές καλλιτεχνικού φιλμ και βίντεο από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ελλάδα και την Κύπρο σε επιμέλεια της Róisín Tapponi, ιδρύτριας της Shasha Movies. Με τίτλο Only Terrestrial το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα με τις πιο κάτω προβολές: Same Water (2024, 14′), Στέλιος Καλλινίκου. Ο άγγελος της καταγραφής (2025, 17′), Δανάη Hώ. Sunlight Vandalism (2018, 8′), Μαρίνα Ξενοφώντος. Θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση 22 479600

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» Πανεπιστημίου Κύπρου, 6μ.μ. Τη σχέση της τεχνητής νοημοσύνης με το βιβλίο, τη γραφή και τη φιλαναγνωσία εξετάζει εκδήλωση που διοργανώνει στις 28 Μαΐου η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Φιλαναγνωσία: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τη Σύγχρονη Γραφή». Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση θέσης μέσω της σχετικής ιστοσελίδας Πληροφορίες: 22895175

Λευκωσία, Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης «Ροές» (Στρόβολος),7μ.μ. Επετειακή εκδήλωση αφιερωμένη στον σπουδαίο πεζογράφο και ποιητή Γεώργιο Μ. Βιζυηνό, με αφορμή τη συμπλήρωση 130 χρόνων από τον θάνατό του, διοργανώνουν ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής και το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, γραφεία Εκδόσεων Εν Τύποις (Νικοκλέους 12 Παλιά Λευκωσία) 7.30μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Ελάχιστη στιγμή αιωνιότητας» της Ιωάννας Καπλάνη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Νάσα Παταπίου Ποιήτρια – Ιστορικός και ο Κώστας Μαυρίδης Ευρωβουλευτής.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.