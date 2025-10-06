Ένα επιστημονικό/ πολιτιστικό δρώμενο που αναδύθηκε δειλά από ένα ακριτικό νησί, καθιερώθηκε ως θεσμός συμπληρώνοντας πέντε χρόνια ζωής κι έφτασε να ενώνει ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.

Το 5ο Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου| Παιγνίδια Επιστήμης πραγματοποιείται φέτος μεταξύ 17-19 Οκτωβρίου. Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι να μετατρέπεται κάθε χρόνο στο Καστελλόριζο σε εστία δημιουργικής σκέψης, γνώσης και επιστημονικής έμπνευσης, σε πόλο έλξης, που θα φιλοξενεί επιστήμονες απ’ όλα τα πεδία, γριφολόγους, καλλιτέχνες.

Το Φεστιβάλ συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια ζωής και εδραιώνει τον χαρακτήρα του ως πολιτιστικό δρώμενο που αφορά την Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Τέχνη. Έτσι η γνώση γίνεται και πάλι ένας μεγάλος επιστημονικός γρίφος που επιζητά την επίλυσή του.

Αφορμή και πυλώνας της διοργάνωσης ήταν και παραμένει το Μουσείο Γρίφων Μεγίστης, το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του το 2020, φτιάχνοντας έναν χώρο όπου η τοπική παράδοση συνυπάρχει μ’ ένα ευρύ φάσμα από πολιτιστικά δρώμενα και παρουσιάσεις γρίφων.

Το 2025 το Φεστιβάλ, αφού ταξίδεψε από το Καστελλόριζο, γενέτειρα των μοναδικών Ελλήνων γριφολόγων, έως την Ξάνθη, μια πόλη με πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, επιστρέφει και πάλι στη βάση του με μεγαλύτερη ευρηματικότητα και φαντασία, δημιουργώντας το 5ο Φεστιβάλ Γρίφων και Επιστήμης.

Αξιόλογοι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, επιστήμονες, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και καλλιτέχνες θα προσεγγίσουν τη γνώση μέσα από βιωματικά, εμπειρικά, διαδραστικά αλλά και επικοινωνιακά μονοπάτια αναδεικνύοντας την υπέροχη αλλά και διασκεδαστική πλευρά που έχουν οι επιστήμες και οι τέχνες.

Ας δούμε όμως τι θα παρουσιάσουν:

Οι εκθέσεις τα εργαστήρια και ο διαγωνισμός γρίφων αποτελούν πάντα το κυρίαρχο γεγονός του φεστιβάλ, ακονίζοντας το μυαλό μικρών και μεγάλων, και για να κατανοήσουν καλύτερα την αξία τους ο Πανταζής Χούλης θα τους ταξιδέψει στον «ανεξερεύνητο» χώρο των γρίφων με ομιλία του, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ.

Η Αθανασία Αθανασίου, βραβευμένη ερευνήτρια στο ερευνητικό κέντρο της Γένοβας/ Istituto Italiano di Tecnologia με την κεντρική ομιλία της «Τα Υλικά του Αύριο για έναν Καλύτερο Πλανήτη» εκφράζει την αγωνία της για το μέλλον του πλανήτη από τα πλαστικά υλικά αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εγείρει προσδοκίες, ελπίδες αλλά και αγωνίες και ο δεύτερος προσκεκλημένος ομιλητής Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με την ομιλία του στη λήξη του φεστιβάλ. «Επιστημονικοί και Ηθικοί Γρίφοι της Πληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης» θα προτείνει τις δικές του προσεγγίσεις προς τη λύση τους.

Επιπρόσθετα, για τις εφαρμογές της ΑΙ στον χώρο της εκπαίδευσης θα μιλήσει και ο καθ. στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κώστας Καρπούζης, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει κι ένα καινοτόμο εργαστήριο.

Το διάστημα κρύβει πάντα μυστικά. Πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε την ηλιόσφαιρά μας και να αποκρυπτογραφήσουμε τα μυστήρια του κοντινού μας διαστήματος; Την απάντηση θα δώσει ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνώ Κώστας Διαλυνάς.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ Γρίφων και μαζίμε το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο για την Υγεία (REdI4Health) μας προσκαλούν σε ένα διαδραστικό ταξίδι στον κόσμο του DNA- από την απομόνωσή του έως την οπτική παρατήρηση και την ανάλυσή του στο εργαστήριο.

Ο Μάρκος Σκουλάτος, πειραματικός φυσικός στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, μαγεμένος από την αρχαία ελληνική τεχνολογία θα μας μυήσει στα μυστικά του μηχανισμού των Αντικυθήρων. Μαζί του η βιολόγος Χρυσάνθη Σαλιαγκοπούλου, μέλος των Science Reactors.

Μια σπονδυλωτή ομιλία «Για τις … σπαζοκεφαλιές του Αρχιμήδη» με τους Μιχάλη Λάμπρου, Μάρκο Σκουλάτο, Πανταζή Χούλη και συντονιστή τον Κυριάκο Κυριακούλη, ένας επίκαιρος διάλογος «Γρίφοι Μηδενικών Ρύπων: Λύσε γρίφους, διάλεξε λύσεις, χτίσε το βιώσιμο νησί του αύριο!» μεταξύ του Χαράλαμπου Γιαννικόπουλου (DCarbon) και της Δέσποινας Φραγκούλη (iit), ενώ το κόμικ θα αναδειχθεί ως ένα καινοτόμο εργαλείο μάθησης από τον Νίκο Παπαδόπουλο (ΙΤΕ/ΙΜΣ), θα αποτελέσουν τη θεματική των απογευματινών ομιλιών.

Οι γρίφοι χρησιμοποιούνται εύστοχα και στην περιγραφή ποικίλων επιστημονικών δρώμενων: «Mind Games: ψευδαισθήσεις, μυστήρια και γρίφοι του μυαλού» (Έρα Ταουφίκ, ερευνήτρια, Ε.Ι.Π), ‘’Γρίφοι του Εγκεφάλου’(Ομάδα Νeuroholics), «Γρίφοι του Βυθού» (Χρήστος Τσαμπάρης & ερευνητική ομάδα ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), ‘Μαθηματικοί γρίφοι … χωρίς λύση» (καθ. Μιχάλης Λάμπρου, Παν/μιο Κρήτης), «Ο γρίφος των αποστάσεων στο Σύμπαν!» (καθ Κοσμάς Γαζέας & ομάδα «Planets Ιn Υour Ηand»), «Λύσε ένα γρίφο με τη βοήθεια του κόμικ» (Δρ Νίκος Παπαδόπουλος ερευνητής ΙΤΕ/ ΙΜΣ). Τέλος η καθ. Ιφιγένεια Ηλιοπούλου (Παν. Αιγαίου) γοητευμένη από το περσινό Γριφοπούλι θα αναδείξει την παιδαγωγική αξία των γρίφων μέσα από το βιωματικό εργαστήριο ‘Το Γριφοπούλι και η Μάγισσα».

Μένοντας στον χώρο των εργαστηρίων θα αναφέρουμε τα εντυπωσιακά πειράματα «Η Βιοχημεία… εν δράσει!!» (Δημήτρης Κονιδιτσιώτης “Science is Fun” – ΕΕΦ), το ξεχωριστό εργαστήριο «Εναρμονίζοντας τη δημιουργικότητα με την εκπαίδευση» από την DustBowl – Σταμάτης Στριγγάρης, που συνδυάζει μαθηματικά, ανακύκλωση και μουσική και τα «S.T.E.A.M. Projects» από τη Δέσποινα Κορεντίνη (ΜENSA).

Όμως και η γεωλογία θα είναι εκεί:«Κωδικός Ηφαίστειο-Επιστημονική Αποστολή με micro:bit» (CityLab) και «Τι γνωρίζουμε για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων» – μελέτη απολιθωμάτων (Πιέρρος Πατουχέας, γεωλόγος – μέλος των Science Reactors).

Ελπιδοφόρο γεγονός αποτελεί η συμμετοχή μαθητών/τριών με πρωτότυπες δράσεις:

Τα Εκπαιδευτήρια «Ροδίων Παιδεία στα καινοτόμα εργαστήρια εφαρμογών ΑΙ,το 4ο Γυμνάσιο Άνω Λιοσίων με το επιτραπέζιο παιχνίδι «Γνώση εις τον κύβο», το 1ο Γυμνάσιο ΚΩ– Ιπποκράτειο με τη συνεργατική δράση «Γρι-Φως: Λύσε με αν μπορείς!» ενώ η Ελισσώ Ασημακοπούλου – Κολλέγιο Αθηνών θα δημιουργήσει το δικό της δωμάτιο απόδρασης «Το μυστήριο της Γαλάζιας Σπηλιάς».

Η θρυλική αστρο–ηλιο παρατήρηση επιστρέφει δυναμικά με τον καθ. Κοσμά Γαζέα και την ομάδα «Planets Ιn Your Hand» σε συνεργασία με το Planetarium on the go.

Η ανατρεπτική ομάδα των Science Reactors με το γνωστό Stand up “Science Rap Battle” θα κάνει τις δικές της επιστημονικές «αποδράσεις» ενώ παράλληλα θα συμμετέχουν και σε εργαστήρια και παρουσιάσεις.

Το Patchwork, ένα πρωτότυπο μουσικό δρώμενo όπου ένα φυσικό και ένα ψηφιακό όργανο, γεννημένα από μια ραπτομηχανή, ενώνουν τις φωνές τους στη σκηνή (Σταμάτης Στριγγάρης, Δημήτρης Κόρδης, Ανδρέας Ταβερνάρης, Δέσποινα και Φρόσω Κοσσυβάκη) θα αποτελέσει σίγουρα μία έκπληξη και βέβαια το φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς γλέντι, χορό και παραδοσιακή μουσική με τα «ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΑ» από τη Ρόδο.

Ξεχωριστές δράσεις φιλοξενούνται στο φετινό πρόγραμμα, όπως:

Το PLANETARIUΜ ΟΝ ΤHE GO, με προβολές, τηλεσκόπια και Μετεωρίτες θα μας ταξιδέψει στο Σύμπαν, Ομάδα από το Ενυδρείο Ρόδου θα μιλήσουν για την «Προστασία θαλάσσιας μεγαπανίδας και ανίχνευση ξενικών ειδών σε ακριτικά νησιά της Δωδεκανήσου» στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2025’, ενώ ο ΜΕLΙSΤΕΑS , η τοπική μελισσοκομία μάς προσκαλεί σε μια γιορτινή- περιήγηση μελιού.

Στις πρωινές ξεναγήσεις στα μονοπάτια του νησιού, με οδηγό τον μοναδικό Πανταζή Χούλη – μονοπάτια τα οποία στην ουσία εκείνος έχει χαράξει – οι τυχεροί θα ανακαλύψουν τις ομορφιές και τις ιστορικές αλήθειες του νησιού.

Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί από το 2023 είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν ειδικά για τους μαθητές του νησιού τις πρωινές ώρες στο σχολείο τους, πριν από το φεστιβάλ.

Τη διοργάνωση συντονίζουν ο Πανταζής Χούλης (Μουσείο Γρίφων Μεγίστης) και το Σωματείο ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ (Ένωση Ιδεών, Γρίφων, Μαθηματικών) σε συνεργασία με την Ελένη Γραμματικοπούλου, ξεχωριστή στον χώρος Επικοινωνίας της Επιστήμης.

Το ΦΓ τελεί υπό την αιγίδα και την ευγενική υποστήριξη των Υπουργείων: Πολιτισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/Γεν. Γραμματεία Νοτ. Αιγαίου, του ΕΟΤ, Εθνικής Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, και της ΓΓΕΚ. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από τον Δήμο Μεγίστης. Το ΦΓ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αφιλοκερδή συμμετοχή ενός σημαντικού αριθμού από το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και την ευγενική προσφορά ιδιωτών χορηγών.

Κρατάμε ένα όμορφο σχόλιο που έγραψαν για το φεστιβάλ και το αναπαράγουμε:

«Για εμάς, το Καστελλόριζο είναι ένα μικρό καράβι στο Αιγαίο που μοιράζει απλόχερα πολιτισμό και δημιουργική σκέψη, όχι μόνο στα νησιά μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ένα νησί που απέδειξε ότι, ακόμα και ο πιο μικρός τόπος, μπορεί να δείξει τον δρόμο – να γίνει πρότυπο».

Για το αναλυτικό πρόγραμμα, στη σχετική ιστοσελίδα.

Χορηγός επικοινωνίας: Ο Φιλελεύθερος