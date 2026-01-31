Στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα παρουσιάζεται από τις 5 μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου η περφόρμανς της Έλενας Αντωνίου και της Μαρίας Σπίβακ «ODE».

Η πρεμιέρα της παράστασης έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Κύπρο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Τερψιχόρη 2025» του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Το «ODE» έχει να κάνει με το μαζί, με το «καμία μόνη». Με τους τρόπους που μπορούμε να βρούμε για να διευρύνουμε τον χώρο που μας αναλογεί ως γυναίκες. Ένα σωματικό ποίημα που εξερευνά τον πυρήνα της γυναικείας δύναμης μέσα από το βλέμμα και την κίνηση.

Είναι μια πράξη ενσώματης ποίησης– δυναμική, μελωδική, συμπυκνωμένη.

Η χορογράφος και περφόρμερ Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή. Μετά το “LANDSCAPE”, το οποίο συνεχίζει για τρίτη χρονιά να ταξιδεύει σε φεστιβάλ της Ευρώπης με την υποστήριξη του Onassis Stegi Touring Program, το νέο έργο της Έλενας Αντωνίου ακολουθεί τη διαδρομή εκείνη που μετακινεί το βλέμμα, τον χώρο, τον χρόνο και τη σχέση με τους θεατές.

Μετά την παρουσίαση του έργου «LANDSCAPE» στο Dance Umbrella 2025 –μια παράσταση που «δεν είναι ένα παιχνίδι βλεμμάτων ούτε μια πρόσκληση για βλέμματα ή επιθυμίες: είναι μια διαμαρτυρία» (Vito De Biasi, “Harper’s Bazaar Italy”)– και αποσπώντας κριτικές για το σύνολο της δουλειάς της, η Έλενα Αντωνίου επανέρχεται με για να βρει αυτή τη φορά τον τρυφερό πυρήνα της γυναικείας δύναμης.

Όπως αναφέρει ο Eoin Fenton [“A young(ish) perspective”] στην κριτική του, «αν σήμερα υπάρχει κάποια που φαίνεται ικανή να κρατήσει ζωντανή εκείνη την παράδοση του “χορεύω από τον κόλπο της μήτρας”, όπως συνήθιζε να λέει η Martha Graham, αυτή είναι η Έλενα Αντωνίου».