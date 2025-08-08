Eπίσημη παράδοση δύο κυπριακών αρχαιοτήτων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Αυγούστου στην Ουάσιγκτον, ενώ άλλη μια παραδόθηκε σε μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στις Βρυξέλλες.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα, σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραδόθηκε ένα πήλινο άρμα και ένα φλασκί της Δίχρωμης ΙV κεραμικής που χρονολογούνται στην Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδο (700-600 π.Χ.).

Το πήλινο άρμα της Κυπρο-Αρχαϊκής περιόδου

Οι αρχαιότητες αυτές είχαν εντοπιστεί το 2024 να πωλούνται σε δημοπρασία του γκαλερί «Art for Eternity» στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, από τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Αρχαιολογικούς Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου, την Interpol Λευκωσίας, το Γραφείο Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων και τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων απέστειλε αίτημα στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ για των επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων. Με την παρέμβαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και του FBI, το γκαλερί «Art for Eternity» αποδέχθηκε να επιστρέψει τις αρχαιότητες στην Κύπρο.

Φλασκί της Δίχρωμης ΙV κεραμικής

Επίσης, στις 6 Αυγούστου, σε τελετή που διοργανώθηκε στα Γραφεία του οίκου δημοπρασιών Vanderkindere στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, πραγματοποιήθηκε επίσημη παράδοση μίας κυπριακής αρχαιότητας σε μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στις Βρυξέλλες. Πρόκειται για αμφορέα της Δίχρωμης ΙV κεραμικής της Κυπρο-Αρχαϊκής Ι περιόδου (750-600 π.Χ.).

Η αρχαιότητα είχε εντοπιστεί στις αρχές 2025 να πωλείται σε δημοπρασία του οίκου δημοπρασιών Vanderkindere στις Βρυξέλλες από τους υπεύθυνους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Αρχαιολογικούς Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Αστυνομίας Κύπρου, της Interpol Λευκωσίας, του Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων, της Μονάδας Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και της Eurojust, και με την παρέμβαση των Βέλγικων αρχών, ο οίκος αποδέχθηκε να επιστρέψει την αρχαιότητα.