Σε τρία από τα πιο σημαντικά showcase φεστιβάλ της Ευρώπης εμφανίζεται η ανερχόμενη Κύπρια τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Della, όπως ανακοίνωσε η Louvana Records.

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της EP με τίτλο «13» τον Ιούνιο και την εμφάνισή της στο Fengaros Festival, η Della συνεχίζει το ταξίδι της παρουσιάζοντας τη μουσική της σε διεθνές κοινό.

Η διαδρομή της Della στην ευρωπαϊκή μουσική σκηνή ξεκινά στις 12 Σεπτεμβρίου με το SHIP Festival στο Σιμπένικ της Κροατίας, συνεχίζεται στις 14 Οκτωβρίου στο SoAlive Music Conference στη Σόφια της Βουλγαρίας και κορυφώνεται με τη συμμετοχή της στο Eurosonic Noorderslag Festival (ESNS) στο Χρόνινχεν της Ολλανδίας, στις 15 Ιανουαρίου 2026.

Το Eurosonic (ESNS), αναγνωρισμένο ως ίσως το πιο σημαντικό showcase φεστιβάλ και συνέδριο της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες διεθνώς, όπως οι Dua Lipa, Hozier, Fontaines D.C., Calvin Harris, girl in red και Altin Gün. Τώρα, η Della και η μπάντα της θα μοιραστούν τις ίδιες σκηνές, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό βήμα για τη καριέρα της αλλά και για τη μοντέρνα μουσική σκηνή της Κύπρου.

Stream/Buy «13» στο louvanarecords.com/della

© Emma Louise Charalambous

Περισσότερες εμφανίσεις και σημαντικές ανακοινώσεις θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.