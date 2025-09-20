Ο κόσμος του διεθνούς design τίμησε φέτος έναν Κύπριο δημιουργό.

Ο Μιχάλης Αναστασιάδης, γεννημένος στην Κύπρο και εγκατεστημένος στο Λονδίνο, βραβεύθηκε με το London Design Medal 2025, την ανώτατη διάκριση του London Design Festival, που κάθε χρόνο ξεχωρίζει προσωπικότητες με σταθερή και εξαιρετική συνεισφορά στον χώρο του σχεδιασμού.

Η διάκριση αυτή αποτελεί όχι μόνο κορυφαία στιγμή για τον ίδιο τον Αναστασιάδη, αλλά και μια ιδιαίτερη στιγμή υπερηφάνειας για την Κύπρο, που βλέπει έναν δικό της δημιουργό να αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές του παγκόσμιου design σήμερα.

Η παγκόσμια ελίτ του design συναντήθηκε ξανά στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του London Design Festival (13–21 Σεπτεμβρίου), όπου ανακοινώθηκαν οι νικητές των φετινών London Design Medals, των κορυφαίων διακρίσεων στον χώρο του σχεδιασμού. Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε Μιχάλης Αναστασιάδης (Michael Anastassiades OBE).

Μαζί με τον Αναστασιάδη, τιμήθηκαν ακόμη ο κορυφαίος Βρετανός αρχιτέκτονας Νόρμαν Φόστερ με το Lifetime Achievement Medal για τη συνολική του προσφορά, η ακτιβίστρια και σύμβουλος για την προσβασιμότητα Σινέντ Μπερκ με το Design Innovation Medal και ο Ιάπωνας Ρίο Κομπαγιάσι, με το Emerging Design Medal, που αναγνωρίζει ανερχόμενα ταλέντα με δυναμική προοπτική.

Από αριστερά: Μ. Αναστασιάδης, Νόρμαν Φόστερ, Σινέντ Μπερκ και Ρίο Κομπαγιάσι.

Η τελετή απονομής έγινε στις 15 Σεπτεμβρίου στο V&A East Storehouse, στην παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων της δημιουργικής βιομηχανίας. Οι καλεσμένοι έφτασαν με στόλο αυτοκινήτων Lotus–υποστηρικτή της εκδήλωσης– πριν από μια βραδιά γεμάτη ομιλίες και εορταστική ατμόσφαιρα, υπό το φόντο μίας από τις σημαντικότερες συλλογές design παγκοσμίως.

Ρίο Κομπαγιάσι και Μ. Αναστασιάδης μπροστά από μια Lotus Theory 1.

Όπως τόνισε ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Μπεν Έβανς, οι φετινοί βραβευθέντες «αντιπροσωπεύουν το εύρος της σύγχρονης δημιουργίας. Από τον φωτισμό του Μιχάλη Αναστασιάδη που επαναπροσδιόρισε τις χωρικές εμπειρίες, έως την εξηκονταετή κληρονομιά του Νόρμαν Φόστερ, το έργο της Σινέντ Μπερκ για τον καθολικό σχεδιασμό και την καινοτόμο χειροτεχνία του Ρίο Κομπαγιάσι, δείχνουν πώς η δημιουργικότητα μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας».

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω αυτό το βραβείο» δήλωσε ο Μ. Αναστασιάδης, ευχαριστώντας την κοινότητα του design και την ομάδα του. «Τα London Design Medals έχουν καθιερωθεί στις πιο σημαντικές διακρίσεις στον κλάδο μας. Δεν είχα ποτέ συγκεκριμένο προορισμό ως στόχο· για μένα πάντα μετρούσε η ποιότητα της δουλειάς. Αν αυτό μπορώ να το διατηρήσω, τότε θα συνεχίσω να προχωρώ» πρόσθεσε.

Ο Μιχάλης Αναστασιάδης αρχικά σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Imperial College του Λονδίνου, πριν στραφεί στο βιομηχανικό σχέδιο στο Royal College of Art. Το 1994 ίδρυσε το στούντιό του και το 2007 τη φίρμα Michael Anastassiades, που σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς στον χώρο του φωτισμού, του επίπλου και του αντικειμένου. Το έργο του χαρακτηρίζεται από μια λιτή, σχεδόν ποιητική προσέγγιση, που επαναπροσδιορίζει τις χωρικές εμπειρίες μέσω του φωτός.

Η φετινή κυπριακή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διεθνών αναγνωρίσεων για τον Αναστασιάδη, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς στον χώρο του design παγκοσμίως.

Η διεθνής αναγνώριση δεν είναι καινούρια. Το 2015 έλαβε τον τίτλο Royal Designer for Industry από τη Βασιλική Εταιρεία Τεχνών, το 2020 το βραβείο ADI Compasso d’Oro, ενώ το 2024 τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Γ’ με περίληψη στο Τάγμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Officer of the Order of the British Empire – OBE) για την προσφορά του στον σχεδιασμό.