Έντονη ανησυχία εκφράζει η Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων- Επιστημόνων Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ) για το μέλλον της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, με αφορμή την επικείμενη μετακίνησή της από το κτήριο Τσαούση.

Με επιστολή της προς την Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, η πρόεδρος της ΚΕΒΕΠ Θεοδώρα Πέτρου σημειώνει ότι η Βιβλιοθήκη «δεν είναι ένας απλός χώρος αποθήκευσης βιβλίων, αλλά ο θεματοφύλακας της συλλογικής μας μνήμης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Η Ένωση θέτει καίρια ερωτήματα:

Πού θα μεταφερθούν οι εργαζόμενοι βιβλιοθηκονόμοι;

Σε ποιο χώρο και με ποιες συνθήκες θα φυλαχθούν τα πολύτιμα αρχεία και οι συλλογές;

Πώς θα διασφαλιστεί η μακροχρόνια προστασία του υλικού;

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η μεταφορά δεν μπορεί να γίνει σε κτήριο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις φύλαξης, ασφάλειας και συντήρησης, καθώς κάτι τέτοιο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το ανεκτίμητης αξίας υλικό.

«Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη φαίνεται να αντιμετωπίζεται ως αποθηκευτικός χώρος και οι φάκελοι που μετακινούνται από γραφείο σε γραφείο, χωρίς όραμα και χωρίς σχέδιο» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΕΒΕΠ, καλώντας το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του.

Η Ένωση απαιτεί:

άμεσο σχέδιο για τη μεταφορά και την ασφαλή φύλαξη του υλικού,

σαφείς απαντήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων,

και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αναβάθμιση και αναγνώριση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως εθνικού θεσμού.



«Δεν ζητούμε πολυτέλειες» καταλήγει η πρόεδρος της ΚΕΒΕΠ, «ζητούμε τα αυτονόητα: σεβασμό στον πολιτισμό, στην ιστορία και στην ταυτότητά μας».