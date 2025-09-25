Την ανυπομονησία τους για την παρουσίαση του θρυλικού μπαλέτου «Ζορμπάς ο Έλληνας» στην Πάφο εξέφρασαν σήμερα, σε διάσκεψη τύπου, οι συντελεστές της μεγάλης παραγωγής.

Η παράσταση πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου, με την ευκαιρία των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, όπου παρέστησαν και μίλησαν για το έργο και τον μεγάλο συνθέτη ο χορογράφος Λόρκα Μασίν, ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός και η ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος και η διευθύντρια του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής Αμερίκος Αργυρίου, Άντρια Λαού.

Ο Λ. Καρυτινός δήλωσε ότι το μπαλέτο «Ζορμπάς ο Έλληνας» έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία παγκοσμίως από το 1987. Η ιδιαιτερότητα της παράστασης στην Πάφο ωστόσο, τόνισε, είναι ότι είναι η μοναδική φορά που όλες οι συνισταμένες της παράστασης θα παίξουν ζωντανά, δηλαδή και το μπαλέτο και η ορχήστρα και η χορωδία θα είναι επί σκηνής. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία, επεσήμανε, και το κοινό που θα βρεθεί στον πλατειακό χώρο του Κάστρου στην Κάτω Πάφο θα βιώσει ένα μοναδικό αίσθημα.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη τόνισε από την πλευρά της ότι προσμένει με μεγάλη ανυπομονησία και η ίδια την σπουδαία αυτή παραγωγή. Πρόκειται για μια υπέροχη ιστορία, με εμβληματικές δημιουργίες του Μίκη Θεοδωράκη και με εκπληκτικούς καλλιτέχνες και συντελεστές, ανέφερε. Νομίζω ότι είναι μια παραγωγή που θα γραφτεί με πλατινένια γράμματα στην ψυχή και την καρδιά μας, κατέληξε.

Το μπαλέτο, σε χορογραφία του Λόρκα Μασίν βασισμένο στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, μεταφέρει μια κατάσταση ύπαρξης. Μια κατάσταση όπου ο πόνος μεταμορφώνεται σε κίνηση και η ελευθερία εκφράζεται μέσα από τον χορό.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, θρυλικός συνθέτης και σύμβολο της ελληνικής αντίστασης και ελευθερίας, συνέθεσε μουσική που έγινε το ηχητικό αποτύπωμα μιας ολόκληρης εποχής. Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του και αυτή η επέτειος προσδίδει στην παράσταση ιδιαίτερη σημασία. Ο Θεοδωράκης δεν έγραψε απλώς τη μουσική για τον Ζορμπά, δημιούργησε έναν ύμνο στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οι μελωδίες του Θεοδωράκη είναι γεμάτες πόνο και χαρά, σύμβολα του αγώνα του ελληνικού λαού για ελευθερία και δικαιοσύνη. Η θρυλική μουσική του συρτάκι ξεκινά αργά, σαν στοχασμός για τη ζωή, και κορυφώνεται σε έναν ακατάπαυστο χορό χαράς και απελευθέρωσης.

Για την παράσταση θα υπάρχουν περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες στη σκηνή, μεταξύ των οποίων ο Ίγκορ Τσβίρκο, πρώτος χορευτής του Θεάτρου Μπολσόι, το Μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου της Σλοβενίας, επιλεγμένοι προσωπικά από τον Λόρκα Μαζίν, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και το Φωνητικό Σύνολο Διάσταση, καθώς και η ιέρεια της ελληνικής σκηνής Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Τη μουσική διεύθυνση θα έχει ο Λουκάς Καρυτινός, ένας από τους κορυφαίους μαέστρους της Ελλάδας.

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη μιλά για την παράσταση στην Πάφο:

Ο μαέστρος Λουκάς Καρυτινός για τον Ζορμπά:

Πάφος, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, Παρασκευή 26 και Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. Τα εισιτήρια ήδη προπωλούνται από την Sold Out Tickets

Χορηγός επικοινωνίας της μεγάλης εκδήλωσης είναι ο Φιλελεύθερος.