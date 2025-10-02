Σε καίρια ζητήματα που αφορούν τις πολιτιστικές πολιτικές και τη βιώσιμη ανάπτυξη επικεντρώθηκε η Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO «MONDIACULT 2025», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη.

Συγκεκριμένα, εστίασε σε ζητήματα όπως τα πολιτιστικά δικαιώματα, η σχέση του πολιτισμού με την ψηφιακή τεχνολογία, την παιδεία, την οικονομία, την κλιματική αλλαγή και την πολιτιστική κληρονομιά σε περιόδους κρίσης. Από πλευράς Κύπρου συμμετείχε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου.

Την έναρξη της διάσκεψης κήρυξε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και συμμετείχαν αποστολές από τα 194 κράτη μέλη της Οργάνωσης.

Οι Υπουργοί Πολιτισμού επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εδραιώσουν τον πολιτισμό ως συνιστώσα και βασικό πυλώνα της δίκαιης, ειρηνικής, χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμης ανάπτυξης και να προτάξουν τα πολιτιστικά δικαιώματα ως ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής, όπως αυτό διατυπώθηκε στη Διακήρυξη του MONDIACULT 2022.

Στην παρέμβασή της σε πάνελ με θέμα τα πολιτιστικά δικαιώματα, η Λ. Κασσιανίδου μίλησε για όσα έχει κάνει η Κυπριακή Κυβέρνηση διεθνώς για να αναδείξει τη σημασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων, όπως τη σύνταξη της Διακήρυξης των MED9 για τα Πολιτιστικά Δικαιώματα που ήταν αποτέλεσμα της συνάντησης Υπουργών Πολιτισμού των MED9 που διοργάνωσε το 2024 το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ως εκλελεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 2025–2027, η Κύπρος στηρίζει τα πολιτιστικά δικαιώματα και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Η πολιτιστική κληρονομιά παραμένει στο επίκεντρο της κοινής μας ταυτότητας και η προστασία της απαιτεί επαγρύπνηση έναντι προκλήσεων όπως η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, οι συγκρούσεις καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικές πιέσεις».

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης η UNESCO παρουσίασε το Ψηφιακό Μουσείο Kλαπέντων Πολιτιστικών Αντικειμένων, το οποίο σχεδίασε ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας, Ντιεμπεντό Φρανσίς Κερέ. Το κάθε κράτος μέλος κλήθηκε να συμβάλει στο Ψηφιακό Μουσείο με δέκα δικά του πολιτιστικά αγαθά που έχουν κλαπεί ή χαθεί λόγω πολεμικών συρράξεων. Με τη συμβολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, στο Ψηφιακό Μουσείο περιλαμβάνονται δέκα αντικείμενα από τα χιλιάδες που έχουν κλαπεί λόγω της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής του 1974.

Μία τελετουργική μάσκα από τη Ζάμπια, ένα μενταγιόν από την Παλμύρα κι ένας πίνακας του Σουηδού καλλιτέχνη Άντερς Ζορν συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σχεδόν 250 κλεμμένα αντικείμενα που παρουσιάζονται στη νέα διαδραστική πλατφόρμα της UNESCO.

Ωστόσο, αυτό αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των περίπου 57.000 αντικειμένων που εκτιμά η Interpol ότι κυκλοφορούν στην αγορά, αποτελώντας τμήμα ενός εγκληματικού εμπορίου για το οποίο η βάση δεδομένων της διεθνούς αστυνομικής οργάνωσης αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς.

Ο διαδικτυακός χώρος επιτρέπει στους επισκέπτες να εξερευνήσουν τα χαμένα αντικείμενα και να ανιχνεύσουν την προέλευση και τη χρήση τους μέσα από συνοδευτικές ιστορίες, μαρτυρίες και φωτογραφίες. Η αρχική συλλογή θα εμπλουτίζεται σταδιακά, καθώς περισσότερα κλεμμένα αντικείμενα θα αποτυπώνονται σε τρισδιάστατα μοντέλα.

Στο περιθώριο της Διάσκεψης η Κύπρια Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να διεξάγει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους της, όπως τον Υφυπουργό Πολιτισμού της Ισπανίας Τζόρντι Μαρτί Γκράου, με τον οποίο συζήτησε θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Υπουργών κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ το Α’ εξάμηνο του 2026.

Επίσης, Η είχε διμερή συνάντηση και με τον Υπουργό Πολιτισμού της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς, με τον οποίο ανταλλάχθηκαν απόψεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η προοπτική υπογραφής μνημονίου πολιτιστικής συνεργασίας ενόψει και της επίσκεψης της Υφυπουργού στη Σερβία για την 68η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Βελιγραδίου, όπου η Κύπρος θα είναι τιμώμενη χώρα.

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε επίσης με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας Λίνα Μενδώνη, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας και οι προτεραιότητες της επικείμενης κυπριακής Προεδρίας ΕΕ. Πραγματοποιήθηκε, εν συνεχεία, διευρυμένη τριμερής συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας και τον Επίτροπο για τη Διαγενεακή Δικαιοσύνη, Νεολαία, Πολιτισμό και Αθλητισμό Γκλεν Μικάλεφ, σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για τον πολιτισμό.

Η Υφυπουργός επισκέφθηκε επίσης το Μουσείο Πικάσο όπου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Μουσείου Εμμανουέλ Γκιγκόν, με τον οποίο συζήτησε την επικείμενη συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.