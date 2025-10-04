Άλλη μια τιμητική διάκριση προστέθηκε στο βιογραφικό του Κύπριου δημιουργού Μιχάλη Αναστασιάδη (Michael Anastassiades). Στο London Design Festival 2025 αναδείχτηκε ως ο καλύτερος σχεδιαστής, δίπλα –μάλιστα- από τον Νόρμαν Φόστερ, ένα από τους πιο γνωστούς αρχιτέκτονες στον κόσμο.

Η νέα διάκριση δεν αποτελεί έκπληξη. Έχουν ασχοληθεί με τη δουλειά του σχεδόν όλα τα περιοδικά στον κόσμο του design χαρακτηρίζοντας τον «ποιητή του φωτός». Έχει σχεδιάσει για τους πιο σημαντικούς οίκους και έχει συνεργαστεί με διάσημους αρχιτέκτονες, έχει εκθέσει σε μουσεία πολλών χωρών και έχει βραβευτεί αρκετές φορές για το έργο του (ανάμεσα σ’ άλλα, το 2020 είχε αναδειχθεί σχεδιαστής της χρονιάς στο παρισινό Maison Et Objet ενώ το 2024 τιμήθηκε από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ για τις υπηρεσίες του στον τομέα του σχεδιασμού). Η νέα αυτή διάκριση όμως έρχεται από ένα θεσμό της χώρας όπου επέλεξε να ζει. «Τέτοιες στιγμές σου θυμίζουν ότι πρέπει να είσαι στον σωστό δρόμο», είπε ο ίδιος στην παραλαβή του βραβείου London Design Medal 2025.

Γνωστός κυρίως για τα φωτιστικά του, που ισορροπούν με δεξιοτεχνία και κομψότητα ανάμεσα σε τέχνη και λειτουργικότητα, ο Μιχάλης Αναστασιάδης βρέθηκε στο Λονδίνο το 1988 για να σπουδάσει (πολιτικός μηχανικός αρχικά) και, τελικά, παρέμεινε έχοντας αλλάξει πεδίο και κάνοντας την αγγλική πρωτεύουσα βάση της δουλειάς του. «Ήμουν περίπου 20 ετών όταν ήρθα», λέει. «Μου πήρε λίγο χρόνο να αισθανθώ ότι έχω ενσωματωθεί στη σκηνή του σχεδιασμού του Λονδίνου, αλλά πλέον έχω γίνει αποδεκτός ως Βρετανός σχεδιαστής».

Η πρώτη του δημιουργία ήταν ένα φωτιστικό το οποίο ονόμασε «Anti-Social Light». Εξέπεμπε φως μόνο όταν υπήρχε απόλυτη σιωπή. Στο άκουσμα ομιλιών άρχιζε σιγά σιγά να αποδυναμώνει το φως μέχρι που σκοτείνιαζε τελείως.

Τα φωτιστικά παραμένουν το κυρίαρχο αντικείμενο των σχεδιασμών του. Όπως, μας εξήγησε σε παλαιότερη συνομιλία που είχαμε, βρίσκει το φωτισμό ιδιαίτερα ποιητικό. «Το φωτιστικό πρέπει να ισορροπεί σε δύο σενάρια. Τόσο όταν είναι σε λειτουργία όσο και όταν είναι σβηστό». Αν και έχει εργαστεί για μεγάλες εταιρείες όπως η Flos, η Herman Miller, η Β&Β, η Cassina και άλλες, παράλληλα έχει δημιουργήσει το δικό του brand με την επωνυμία Michael Anastassiades. Αυτό του παρέχει ανεξαρτησία, αξία η οποία ήταν εξ αρχής πολύ σημαντική για αυτόν. «Μετά την αποφοίτησή μου, αποφάσισα να μην δουλέψω για κανέναν και ίδρυσα το δικό μου στούντιο το 1994», λέει. «Στη συνέχεια, το 2007, δημιούργησα τo δικό μου brand, όχι μόνο για να σχεδιάζω, αλλά και για να κατασκευάζω τα προϊόντα μου». Αυτή η αναζήτηση της ανεξαρτησίας, στην αρχή, αφορούσε τη δημιουργική ελευθερία. «Αν είχα πελάτη ή δούλευα για μια εταιρεία, η οπτική μου θα είχε υπονομευτεί», εξηγεί.

Όσον αφορά το μέλλον, λέει είναι γεμάτο αβεβαιότητες. «Ποτέ δεν είχα ως αποστολή να φτάσω κάπου. Για μένα έχει σημασία η ποιότητα της δουλειάς. Αν μπορώ να τη διατηρήσω, θα συνεχίσω. Η ποιότητα, που καθορίζει και τη διαχρονικότητα, είναι κάτι που -εν πολλοίς- απουσιάζει στο σύγχρονο σχεδιασμό. Ίσως, συνειδητά ώστε να τρέφεται ο καταναλωτισμός. Εμένα με ενδιαφέρει τα πράγματα να μπορούν να επιβιώσουν στο χρόνο».

Και τι θα συμβούλευε τους νέους σε μια εποχή που μοιάζει να μην έχει θέση για όνειρα; «Δεν υπάρχει συνταγή. Η πορεία του καθενός είναι προσωπική και το πού θα φθάσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Μία συνταγή που μπορεί να λειτουργήσει για τον ένα, για κάποιον άλλο ίσως όχι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι: Αν κάποιος πιστεύει σε κάτι πολύ, θα πρέπει να βγει από το comfort zone του, αυτό που νομίζει ότι θα του προσφέρει ασφάλεια και αποκατάσταση και να κάνει αυτό που πραγματικά θέλει».

Εκτός από τον Μιχάλη Αναστασιάδη το London Design Medals 2025 απονεμήθηκε στον Norman Foster (παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονα), στη Sinéad Burke συγγραφέα, ακαδημαϊκό και ακτιβίστρια για τη συνεισφορά της στην προσβασιμότητα και στον Rio Kobayashi σχεδιαστή με καταγωγή την Ιαπωνία.

Ελεύθερα 28.9.2025