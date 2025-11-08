Πάνω από 100 καλλιτέχνες πάνω και πίσω από τη σκηνή θα απασχολήσει η τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Γενάρη.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου στην Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης» του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κώστα Σιλβέστρου και θα αποτελέσει την κορωνίδα του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Συνάντηση γνωριμίας με τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο Υφυπουργείο Πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης Κώστας Σιλβέστρος, παρουσίασε το όραμά του και την καλλιτεχνική του προσέγγιση για το μεγάλο αυτό γεγονός, το οποίο θα σηματοδοτήσει την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας.

Όπως αναφέρθηκε, συνολικά 70 καλλιτέχνες διαφόρων γενεών και υποβάθρων θα περάσουν πάνω από τη σκηνή, κάτοικοι της Κύπρου αλλά και Κύπριοι που ζουν και δημιουργούν στο εξωτερικό και εκπροσωπούν ποικίλους καλλιτεχνικούς χώρους.

Η δραματουργία εστιάζει στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον και είναι χωρισμένη σε τρία σύντομα μέρη. Η συνολική διάρκεια του καλλιτεχνικού μέρους της τελετής δεν θα ξεπεράσει τη μία ώρα (60′).

Όπως είναι γνωστό, η τελετή θα είναι κλειστή και θα παρίστανται μόνο ηγέτες και υψηλοί αξιωματούχοι από την Κύπρο και το εξωτερικό και το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να τη δει μέσω της απευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης.

Η συνάντηση της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο Υφυπουργείο Πολιτισμού στην παρουσία της Υφυπουργού Λίνας Κασσιανίδου της διευθύντριας του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού Ιωάννας Χατζηκωστή, των εκπροσώπων της Γραμματείας της Κυπριακής Προεδρίας, του τεχνικού προϊστάμενου του ΘΟΚ, του καλλιτεχνικού διευθυντή της τελετής και μέρος του καλλιτεχνικού, τεχνικού και βοηθητικού δυναμικού που θα λάβει μέρος στην τελετή έναρξης.

Στο καλωσόρισμά της προς τους καλλιτέχνες, η Υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ανάμεσα σε άλλα, ότι η ανάληψη της Προεδρίας από τη χώρα μας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία ανάδειξης του πολιτισμού της Κύπρου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Σημείωσε ότι ο Πολιτισμός μπορεί να μετατραπεί στον καλύτερο πρεσβευτή σε όλες τις προγραμματισμένες δράσεις που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 και με τον τρόπο αυτό μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών για συνεργασίες, διάλογο και ανταλλαγή με άλλες χώρες και σημαντικά πολιτιστικά ιδρύματα και οργανισμούς, αξιοποιώντας πάντα το εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Τέλος, τόνισε ότι η τελετή έναρξης αποτελεί την κορωνίδα του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας και ευχαρίστησε όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, ενώ παράλληλα δήλωσε την αμέριστη στήριξη του Υφυπουργείου στην κοινή προσπάθεια για ένα άρτιο και υψηλής αισθητικής καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.