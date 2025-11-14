Σε ένα μικρό τεχνητό νησί, το Ντουμπάι σκοπεύει να στεγάσει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης DUMA, ο σχεδιασμός του οποίου ανατέθηκε στον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Tadao Ando. Πρόσφατα αποκαλύφθηκε η μορφή του μουσείου, η οποία δεν παραπέμπει στη γνώριμη ταυτότητα του Ando.

O Tadao Ando χαρακτηρίστηκε ως ο ποιητής του μπετόν. Μονολιθικοί όγκοι σκυροδέματος, καθαρές γραμμές, γεωμετρικές φόρμες, ανοιχτοί χώροι δίχως περιττές διακοσμήσεις και κυρίως φως είναι τα στοιχεία που καθόρισαν την αρχιτεκτονική ταυτότητα του. Μια λιτή, αυστηρή αρχιτεκτονική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Εκκλησία του Φωτός στην Οσάκα (Church of the Light), μια απλή ορθογώνια αίθουσα, όπου μια σχισμή στον τοίχο επιτρέπει στο φυσικό φως να σχηματίσει έναν σταυρό στο εσωτερικό.

«Δεν πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι φλύαρη», πίστευε πάντα ο Ando. «Θα πρέπει να παραμένει σιωπηλή και να αφήνει τη φύση να μιλά με τη μορφή του ηλιακού φωτός και του ανέμου».

Σήμερα, στα 84 του, μας εκπλήσσει κάπως με την τελευταία δουλειά του, το Μουσείο DUMA στο Ντουμπάι. Ένα στριφογυριστό πενταόροφο κτήριο πάνω σε ένα μικρό τεχνητό νησί το οποίο συνδέεται με ένα πλωτό διάδρομο με την πόλη. Αντλώντας έμπνευση από τη ναυτική ιστορία και τη συλλογή μαργαριταριών, το κτήριο έχει σχεδιαστεί ως ένα καμπύλο κέλυφος, μια στρογγυλεμένη, μονολιθική κατασκευή που φαίνεται να διπλώνει και να στρίβει καθώς ανεβαίνει. Αυτή η υδροδυναμική μορφή θυμίζει την ακρίβεια ενός σκάφους.

Στο εσωτερικό, η αφήγηση στην ιστορία του μαργαριταριού συνεχίζεται. Οι εκθεσιακοί χώροι περικλείονται από ένα κεντρικό αίθριο, το οποίο διοχετεύει ελεγχόμενο φως για να δημιουργήσει ένα στοχαστικό περιβάλλον. Το καμπύλο κέλυφος, που περικλείει μια κυκλική αίθουσα εκθέσεων, παραπέμπει στο σχήμα μαργαριταριού, όπως και ο κυλινδρικός φεγγίτης στο κέντρο του φιλτράρει το φως της ημέρας στις γκαλερί. Τριγωνικά ανοίγματα διακόπτουν τις λείες επιφάνειες, κωνικά προς τα πάνω για να φιλτράρουν το φως της ημέρας στους εσωτερικούς χώρους και να φωτίζουν τον επάνω όροφο, ο οποίος στεγάζει ένα σαλόνι και ένα εστιατόριο.

Το DUMA θα διαθέτει πολλαπλές προσαρμόσιμες εκθεσιακές αίθουσες στον πρώτο και δεύτερο όροφο. Ο τρίτος όροφος θα στεγάσει ένα εστιατόριο και ένα VIP lounge, ενώ το ισόγειο και το υπόγειο θα φιλοξενήσουν διάφορες βοηθητικές χρήσεις. Προσαρμοσμένοι χώροι εκδηλώσεων, σημεία θέας, πληθώρα άρτια εξοπλισμένων αιθουσών μελέτης και μια βιβλιοθήκη, θα εξασφαλίσουν ολόχρονο ενδιαφέρον και χρήση.

Δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της επίπλευσης, η δομή του μουσείου στηρίζεται σε μια τεχνητή πλατφόρμα που διαθέτει ακριβή υδροδυναμικό σχεδιασμό. Η κύρια πρόκληση έγκειται στη διαβρωτική φύση του αλμυρού νερού στο Dubai Creek, την οποία ο Ando αντιμετωπίζει υιοθετώντας σκυρόδεμα υψηλής απόδοσης (HPC) σχεδιασμένο για συνθήκες θαλάσσιας έκθεσης. Ταυτόχρονα, οι λευκές επιφάνειες στο εξωτερικό ελαχιστοποιούν την απορρόφηση θερμότητας, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν την ηλιακή ανακλαστικότητα.

Το DUMA αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της θέσης του Ντουμπάι ως καλλιτεχνικού και πολιτιστικού προορισμού. Σχεδιασμένο για τον όμιλο Al-Futtaim, προορίζεται να γίνει ακόμα ένα νέο ορόσημο για το εμιράτο. «Αυτό το νέο πολιτιστικό ορόσημο προωθεί τον στρατηγικό μας στόχο να τοποθετήσουμε το Ντουμπάι ως παγκόσμιο κόμβο δημιουργικότητας και πολιτισμού και εδραιώνει τη θέση του στον χάρτη της σύγχρονης τέχνης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Al-Futtaim, Omar Al Futtaim.

Πέρα από την αρχιτεκτονική του, το DUMA αποτελεί μέρος ενός αυξανόμενου αστερισμού πολιτιστικών έργων στο Ντουμπάι, που περιλαμβάνει το Μουσείο του Μέλλοντος και το Κέντρο Τεχνών Jameel, σηματοδοτώντας την επένδυση της πόλης σε δημιουργικές υποδομές και την επιθυμία της να θεωρηθεί ως διεθνής κόμβος τέχνης και καινοτομίας.

Ελεύθερα 9.11.2025