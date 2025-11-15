Με σαφείς αναφορές στους κανόνες λειτουργίας των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας απάντησε το Υφυπουργείο Πολιτισμού στη δημόσια τοποθέτηση του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής για τα έτη 2024–2025, Κυριάκου Ιωάννου, ο οποίος εξέφρασε διαφωνία με τις ίδιες τις αποφάσεις της Επιτροπής που προέδρευσε.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται από την αρχή ότι τα μέλη των Επιτροπών, περιλαμβανομένου του προέδρου, δεσμεύονται από αρχές εχεμύθειας και σεβασμού της συλλογικής διαδικασίας, καθώς και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά– κάτι που «όλα τα μέλη οφείλουν να τιμούν».

Το Υφυπουργείο επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για τη δημόσια διαφωνία του προέδρου, αλλά και για τους ισχυρισμούς περί προσπάθειας να πειστεί η Υφυπουργός να ακυρώσει ή να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της Επιτροπής. Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Επιτροπή αποφασίζει ανεξάρτητα.

Η Υφυπουργός μπορεί να επικυρώσει τις αποφάσεις ή να τις αναπέμψει μόνο σε περίπτωση διαδικαστικού προβλήματος· δεν έχει καμία δυνατότητα να τις ακυρώσει ή να παρέμβει στο περιεχόμενό τους.

Παράλληλα, τονίζεται ότι «η ελευθερία λόγου και έκφρασης αποτελεί θεμελιώδη αρχή» και ότι το Υφυπουργείο «δεν λογοκρίνει λογοτεχνικά έργα ούτε παρεμβαίνει σε κρίσεις ανεξάρτητων επιτροπών».

Κλείνοντας, η Υφυπουργός Πολιτισμού εκφράζει ευχαριστίες προς όλες τις επιτροπές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, «οι οποίες αποτελούνται από άτομα εγνωσμένου κύρους», για τις άοκνες προσπάθειές τους και για τη συνεισφορά τους.