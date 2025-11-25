Μια διαδραστική μηχανή του χρόνου, που παρουσιάζει την ιστορία του Προεδρικού Μεγάρου από τότε που πρωτοκτίστηκε ως αρμοστείο και μετέπειτα ως κυβερνείο μέχρι και σήμερα, 100 περίπου έργα τέχνης των σημαντικότερων Κύπριων δημιουργών και σπάνιες κυπριακές αρχαιότητες, συνθέτουν την τριλογία του έργου «Κύπρος: ο κόσμος, ο τόπος, ο λόγος, η ύλη».

Το έργο αποτελεί πρωτοβουλία της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, και στόχο έχει την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου αλλά και της ιδιαίτερης αξίας του Προεδρικού Μεγάρου, κορυφαίου συμβόλου της κρατικής μας υπόστασης.

Η εκδήλωση για την παρουσίαση της συλλογής του Προεδρικού Μεγάρου, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Κύπρος σύγχρονη και εξωστρεφής

«Πρωτοπαρουσιάζουμε το έργο λίγο προτού η Κύπρος αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να δείξουμε ότι υπάρχει άλλος ένας χώρος, ιστορικός, που μπορεί να αξιοποιηθεί ως χώρος φιλοξενίας, υποδοχής, μετάδοσης μηνυμάτων για την προβολή και προώθηση των συμφερόντων της χώρας μας» ανέφερε η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

«Το Προεδρικό Μέγαρο μετατρέπεται σε σύγχρονο και εξωστρεφές σημείο αναφοράς, που ενώ έλκει την ύπαρξή του από τον τελευταίο ξένο κατακτητή της Κύπρου, στο εξής θα μεταδίδει την κληρονομιά μας, στους νέους αλλά και στους ξένους» τόνισε και κατέληξε: «Το Προεδρικό, ανοικτό και προσβάσιμο, με σεβασμό στο παρελθόν, δείχνοντας τον δρόμο για ένα μέλλον που αποπνέει αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση, ανάγκη για ασφάλεια και ειρήνη».

Η ιστορία του Προεδρικού Μεγάρου

Στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου έχει τοποθετηθεί μια διαδραστική οθόνη, μέσω της οποίας ο επισκέπτης θα μπορεί να ταξιδέψει στο χρόνο για να δει την εξέλιξη του κτιρίου, από το 1878, να περιηγηθεί εικονικά στο αποικιοκρατικό κτίσμα του 1900, και να ακολουθήσει, ανά περιόδους, την αρχιτεκτονική του εξέλιξη, να δει στοιχεία για όλους τους Πρωταγωνιστές, κυβερνήτες μέχρι και τους Προέδρους της Δημοκρατίας, σημαντικές επισκέψεις και άλλα.

Το συγκεκριμένο έργο είναι δημιουργία του Ινστιτούτου Κύπρου, του οποίου ο πρόεδρος Σταύρος Μαλάς, ανέφερε ότι το Προεδρικό Μέγαρο δεν είναι απλώς ένα κτήριο, είναι ένας ζωντανός μάρτυρας της σύγχρονης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, των θεσμών της, των κρίσεων και των επιτευγμάτων της. «Με την πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας που αναπτύξαμε, επιδιώκουμε να κάνουμε αυτή την ιστορία άμεσα προσβάσιμη, βιωματική και ζωντανή για όλους– και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά» είπε.

Η Κύπρος μέσα από την τέχνη

Η συλλογή των έργων τέχνης, την οποία επιμελήθηκαν οι Ακαδημαϊκοί, Κώστας Μάντζαλος και Κωνσταντίνος Κουννής, αποτλείται από περίπου 100 σημαντικά κομμάτια 57 Κύπριων δημιουργών, που εκτείνονται χρονικά από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και σήμερα, προσφέροντας ένα αντιπροσωπευτικό πανόραμα της κυπριακής τέχνης σε όλη της την εξέλιξη. Οπως εξήγησε ο Κώστας Μάντζαλος στην εκδήλωση παρουσίασης του έργου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους πρωτοπόρους Κύπριους καλλιτέχνες, των οποίων έργα δεσπόζουν στην είσοδο του Μεγάρου, στο φουαγιέ και στους κύριους χώρους υποδοχής.

Πρόκειται για έργα καθοριστικής σημασίας για την ιστορία της κυπριακής τέχνης, όχι μόνο για τη χρονική τους τοποθέτηση —όπως εκείνα των Διαμαντή, Κάνθου, Κασσιαλού, Νικολαΐδου, Πολ Γεωργίου Χατζησωτηρίου και άλλων — αλλά και για τη θεματική τους φόρτιση.

Έργα του Χαμπή Τσάγκαρη

Ενδεικτικά, το έργο του Τάσσου, το πρωτότυπο ξύλο της ξυλογραφίας (‘η μήτρα’) από το οποίο προήλθε η χαραγμένη εικόνα του προσφυγικού γραμματοσήμου, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, ως υλικό τεκμήριο συλλογικής μνήμης και ιστορικής συνέχειας.

Αντίστοιχα, το έργο του Νίκου Κουρούσιη, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικά υλικά και θραύσματα που βρέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο μετά την επίθεση της στρατιωτικής χούντας τον Ιούλιο του 1974, λειτουργεί ως μνημείο ανθεκτικότητας και αναστοχασμού.

Έργο του Νίκου Κουρούσιη

Έργα ή και καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν με την παρουσία τους στο Προεδρικό είναι μεταξύ άλλων αυτοί που έχουν εκπροσωπήσει την Κύπρο και διακρίθηκαν σε διεθνείς εκθέσεις όπως στην Μπιενάλε Καΐρου, Μπιενάλε Βενετίας, Ντοκουμέντα και άλλες, ως εξής:

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Μπιενάλε Βενετίας το 1976, το έργο «Γλυκεία Χώρα» των Μελίνα Σιουκιούρογλου και Κυριακής Κώστα, που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Καΐρου το 2006 και απέσπασε το 1ο βραβείο, η Χάρις Επαμεινώνδα, που εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Βενετίας το 2007, στην Ντοκουμέντα στο Κάσελ το 2012 και το 2019 έλαβε τον Αργυρό Λέοντα της Μπιενάλε Βενετίας και ο Πόλυς Πεσλίκας και ο Μουσταφά Χουλούσι, που εκπροσώπησαν την Κύπρο στη Μπιενάλε Βενετίας το 2017 και 2007.

Έργο του Πόλυ Πεσλίκα

Συλλογή αρχαιοτήτων

Το έργο ολοκληρώνεται με έκθεση σπάνιων αρχαίων αντικειμένων, η οποία πραγματεύεται το θέμα της απεικόνισης της ανθρώπινης μορφής στην αρχαία Κύπρο. Στην έκθεση αναδεικνύονται κυπριακά ειδώλια και γλυπτά που χρονολογούνται από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τον 1ο αιώνα π.Χ., φανερώνοντας την μακρά και πολυδιάστατη αρχαιολογική κληρονομιά του νησιού. Ταυτόχρονα, κάθε έκθεμα μεταφέρει και γενικότερες πληροφορίες για τις αντίστοιχες χρονολογικές περιόδους.

Τα εκθέματα προέρχονται από τις συλλογές του Τμήματος Αρχαιοτήτων και όπως εξήγησε ο διευθυντής του, Γιώργος Γεωργίου, δύο από αυτά, επαναπατρίστηκαν το 2024 από το Μόναχο της, μαζί με εκατοντάδες άλλα πολιτιστικά αγαθά, μετά από μακροχρόνια Γερμανίας δίκη.

Φιγούρα γυναίκας από πηλό με προσωπίδα σε μορφή πουλιού, που κρατά βρέφος,

14ος – 13ος αι. π.Χ.

Η υπόθεση αφορούσε εκατοντάδες κυπριακά αντικείμενα τα οποία είχαν συληθεί και εξαχθεί παράνομα από την Κύπρο από τον Τούρκο αρχαιοκάπηλο Αϊντίν Ντικμέν, μετά την Τουρκική εισβολή του 1974. Όπως ανέφερε ο Γ. Γεωργίου, ως χώρος φιλοξενίας ξένων ηγετών, το Προεδρικό είναι ο καλύτερος χώρος για την ανάδειξη αυτής της πτυχής του Κυπριακού.

Το έργο είναι δυναμικό και θα εξελίσσεται συνεχώς. Στόχος είναι να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες, είτε με φυσική παρουσία είτε και εξ αποστάσεως, με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας στην οποία έχουν αναρτηθεί όλα τα έργα, στη σχετική διεύθυνση.