ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Εγκαίνια: 7μ.μ. Τη νέα του ατομική έκθεση με τίτλο «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» παρουσιάζει ο Στέφανος Καράμπαμπας. Στον πυρήνα της δουλειάς του παραμένει η προσωπική του αναζήτηση γύρω από την πόλη και, ειδικότερα, την περιοχή της Αμμοχώστου, που τον γοητεύει διαρκώς με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική της.Μέχρι 28/3

Λευκωσία, Marginalia (99657080). Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 28/3

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. H Βέρα Πολόζκοβα ανεβαίνει στη σκηνή στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF), με μια ξεχωριστή «Συναυλία Γενεθλίων & Παρουσίαση Άλμπουμ». Το επετειακό πρόγραμμα της 6ης Μαρτίου περιλαμβάνει ποιήματα που έγιναν εμβληματικά τα προηγούμενα χρόνια, κείμενα από το νέο της βιβλίο και τραγούδια από το «Red Thread». Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Τη διακεκριμένη πιανίστρια και ενορχηστρώτρια Βίκυ Στυλιανού τιμά η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, σε σειρά συναυλιών υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Μαέστρου της Ορχήστρας Άλκη Μπαλτά και με τη συμμετοχή ενός από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες βιολίστες της γενιάς του, του Αντώνη Μανιά.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή, οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου υποχρεώθηκαν να αναβάλουν παραστάσεις του προγράμματος του φεστιβάλ, αυτή της Λουντμίλα Πετρουσέφσκαγια το Σάββατο κι αυτή της Φανί Αρντάν, την Κυριακή. Ενημέρωσαν ότι ήδη αναζητούν άλλες ημερομηνίες.

Η φετινή διοργάνωση του 4ου Showcase Χορογραφίας Κύπρου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί από τις 6 Μαρτίου έως τις 8 Μαρτίου 2026, μετατίθεται για τον Σεπτέμβριο του 2026.

ΘΕΑΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 7μ.μ. Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων «Φτερουγίσματα Ονείρων» οργανώνουν οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου και ο συγγραφέας Ελευθέριος Πλουτάρχου (ποιητής, εκπαιδευτικός, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου). Το βιβλίο θα παρουσιάσει η Μαρία Περατικού-Κοκαράκη, φιλόλογος ποιήτρια και συγγραφέας.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Το ιστορικό πολιτικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου «Ο Μυστικός Πράκτορας», που διακρίθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών με τα βραβεία Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας, έρχεται σε πρώτη προβολή στην Κύπρο. 6, 7, 8, 10, 11 & 12 Μαρτίου 8.30μ.μ. (7 Μαρτίου 5.30 & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.