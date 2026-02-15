Η εμβληματική Γαλλίδα ηθοποιός Φανί Αρντάν και η σπουδαία Ρωσίδα συγγραφέας και δραματουργός Λουντμίλα Πετρουσέφσκαγια ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου 2026, το οποίο υπόσχεται να μετατρέψει τη Λεμεσό σε σκηνή του κόσμου και επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού διαλόγου.

Από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου 2026, το Cyprus International Theatre Festival (CITF) παρουσιάζει την πιο φιλόδοξη μέχρι σήμερα διοργάνωσή του, φιλοξενώντας στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού και σε άλλους χώρους της πόλης καλλιτέχνες παγκόσμιας ακτινοβολίας από τη Γαλλία, το Μεξικό, την Ιταλία, την Ελβετία και τη Γερμανία.

Το φετινό φεστιβάλ δομείται γύρω από το δυναμικό κεντρικό θέμα «SHE IS HERE», έναν άξονα αφιερωμένο σε γυναίκες με ανεξάρτητες, αναγνωρίσιμες και ισχυρές φωνές που διαμορφώνουν τον σύγχρονο κόσμο. Δημιουργοί που δεν ακολουθούν τάσεις, αλλά τις καθορίζουν· που μετατρέπουν τη σκηνή σε χώρο ειλικρινούς αφήγησης, πολιτικής τοποθέτησης και καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Στα 87 της, η Λουντμίλα Πετρουσέφσκα παραμένει μια ζωτική και ανυποχώρητη φωνή συνείδησης στη σύγχρονη ρωσική λογοτεχνία.

Η Λεμεσός γίνεται για μία εβδομάδα σημείο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμικών ρευμάτων, από την κομψότητα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου έως το αιχμηρό χιούμορ της σύγχρονης λογοτεχνίας και την εκρηκτική ενέργεια του σωματικού θεάτρου.

Πέρα από τις κεντρικές παραστάσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παράλληλες εκδηλώσεις, επαγγελματικά εργαστήρια και ανοιχτές συζητήσεις με τους καλλιτέχνες, επιδιώκοντας ουσιαστική σύνδεση με το κοινό και την καλλιτεχνική κοινότητα του νησιού.

Το κεντρικό πρόγραμμα

● Fanny Ardant – «Κασσάνδρα»

Εννιά χρόνια μετά την εμφάνισή της στην Πάφο, η θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου παρουσιάζει την καινοτόμα ομιλούσα όπερα «Κασσάνδρα», σε μια σπάνια ευκαιρία για το κυπριακό κοινό να δει από κοντά ένα σύμβολο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η παρουσία της στο νησί συνιστά από μόνη της πολιτιστικό γεγονός.

● Vera Polozkova – «Red Thread»

Η διακεκριμένη ποιήτρια και αντιφρονούσα Βέρα Πολόζκοβα παρουσιάζει το επετειακό της πρόγραμμα «Red Thread», ένα πολυμεσικό μουσικό ταξίδι σε συνεργασία με τον συνθέτη Αλεξάντερ Μανότσκοφ, όπου ποίηση, μουσική και πολιτική ευαισθησία συνυπάρχουν σε μια ζωντανή εμπειρία.

● Gabriela Muñoz – «Perhaps, Perhaps… Quizás»

Η παγκοσμίου φήμης Μεξικανή κλόουν Γκαμπριέλα Μουνιός φέρνει τη διεθνή επιτυχία της, ένα υποδειγματικό μάθημα συγκινητικής κωμωδίας με επίκεντρο την αναζήτηση της «αληθινής αγάπης». Μια παράσταση γεμάτη ευαισθησία, χιούμορ και λεπτή ειρωνεία.

● Ludmila Petrushevskaya

Μία από τις σημαντικότερες εν ζωή συγγραφείς και θεατρικές δημιουργούς διεθνώς, η Λουντμίλα Πετρουσέφσκαγια με το μοναδικό της μείγμα μαύρου χιούμορ και βαθιάς ανθρωπιάς, ανεβαίνει στη σκηνή του CITF. Μαζί της θα εμφανιστεί η Ναταλία Σιντέεβα, ιδρύτρια του ανεξάρτητου τηλεοπτικού καναλιού Dozhd, σε μια παρουσία με ιδιαίτερη πολιτιστική και πολιτική βαρύτητα.

● Mariana de Sanctis – «Mother. Woman. Artist.»

Η πολυβραβευμένη Ιταλίδα δημιουργός Μαριάνα ντε Σάνκτις, πρωτοπόρος του σύγχρονου τσίρκου και βιρτουόζος του χούλα-χουπ, παρουσιάζει μια ωμή και θριαμβευτική ιστορία «stand-up circus», ισορροπώντας ανάμεσα στη μητρότητα, τη γυναικεία ταυτότητα και την καλλιτεχνική επιβίωση.

● Magic Garden

Το ελβετογερμανικό δίδυμο Magic Garden, αποτελούμενο από τις Κορίνε Μάγιερ και Τίνα Μίλερ, παρουσιάζει μια «θεατρική έρευνα» στο μεταίχμιο περφόρμανς και κοινωνικού πειράματος, αμφισβητώντας τα παραδοσιακά όρια ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό.

Ένας διεθνής διάλογος πολιτισμού

«Η φιλοξενία μιας τέτοιας ομάδας καλλιτεχνών αποτελεί μεγάλο βήμα για την πολιτιστική ζωή της Κύπρου» δηλώνει ο ιδρυτής του CITF, Αλεξάντερ Βάινσταϊν. «Πρόκειται για μια σπάνια, παγκόσμιας κλάσης ευκαιρία για όλους όσοι ζουν εδώ να γνωρίσουν το έργο εμβληματικών προσωπικοτήτων και κορυφαίων δημιουργών, εδώ στην πόλη μας. Είναι μια πρόσκληση συμμετοχής σ’ έναν διεθνή πολιτιστικό διάλογο που συνήθως αφορά μόνο τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες».

Πού και πότε

Λεμεσός, (Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο και άλλοι χώροι), 2–8 Μαρτίου 2026

Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Πληροφορίες: citf.cy