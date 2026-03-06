Μια μικρή αλλά αντιπροσωπευτική επιλογή από τη σύγχρονη κυπριακή χορογραφική δημιουργία παρουσιάζεται φέτος στην Αθήνα μέσα από τη διοργάνωση Cyprus Choreography Athens 2026, η οποία φιλοξενείται σε δύο βραδιές, στις 10 και 17 Μαρτίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Οι πέντε παραστάσεις, που έχουν ήδη παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο της Πλατφμόρμας Χορογραφίας Κύπρου, συγκεντρώνουν δημιουργούς διαφορετικών γενεών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, προσφέροντας στο αθηναϊκό κοινό μια εικόνα της σημερινής δυναμικής σκηνής του σύγχρονου χορού στο νησί.

Η φετινή διοργάνωση της Cyprus Choreography Athens εντάσσεται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας.

Η πρώτη βραδιά (10 Μαρτίου) περιλαμβάνει τρία έργα που κινούνται ανάμεσα στο ποιητικό, το πολιτικό και το περιβαλλοντικό σχόλιο.

Το «Artifact» (15′) του ανερχόμενου Δημήτρη Χαραλάμπους εξερευνά την ένταση της επιθυμίας και της μνήμης μέσα από μια ιδιότυπη σκηνική κοσμολογία. Ο Χαραλάμπους υπογράφει σύλληψη, χορογραφία, σκηνοθεσία αλλά και ερμηνεία.

Στο «2974» (15′), ο Ηλίας Κλαρκ φαντάζεται μια μελλοντική εκδοχή της κυπριακής νεκρής ζώνης, μετατρέποντας το γεωπολιτικό τραύμα σε υπερρεαλιστικό σκηνικό επιστημονικής φαντασίας. Ερμηνεύουν: Ηλίας Κλαρκ, Αυγουστίνα Τρίαρου.

«2974» του Ηλία Κλαρκ. © Παύλος Βρυωνίδης

Η πρώτη βραδιά ολοκληρώνεται με το «Pangolin, something rolling» (23′) της Έλενας Χριστοδουλίδου, ένα έργο εμπνευσμένο από το απειλούμενο θηλαστικό παγκολίνο που μετατρέπεται σε αλληγορία για την ανθρώπινη επιθετικότητα απέναντι στη φύση και την ανάγκη επιβίωσης. Ερμηνεύουν: Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ιωάννα Σάββα, Ελίνα Καρακώστα, Άντρεα Μάντη.

«Παγκολίνος, κάτι κυλά» της Έλενας Χριστοδουλίδου. © Παύλος Βρυωνίδης

Στη δεύτερη βραδιά (17 Μαρτίου), το έργο «Episodes» (18′) της Μαρίας Γερασίμου με τη Diversity Dance Company αντλεί υλικό από προσωπικές και συλλογικές μνήμες, εξετάζοντας τη σχέση ιστορίας, ταυτότητας και ανθρώπινης βίας. Ερμηνεύουν: Ιζαμπέλλα Αναστασίου, Κρις Μιλς.

«Episodes» της Μαρίας Γερασίμου. © Παύλος Βρυωνίδης

Η παρουσίαση ολοκληρώνεται με το «Sprt!» (25′) του Δημήτρη Χειμώνα, ένα σόλο που προσεγγίζει το σώμα ως τόπο αποσύνθεσης και υπερχείλισης, σε μια χορογραφική διερεύνηση ενός κόσμου όπου η κατάρρευση μοιάζει ήδη να έχει συμβεί. Ερμηνεύουν: Δημήτρης Χειμώνας και Λίαμ Γουόρεν.

«Sprt!» του Δημήτρη Χειμώνα. © Παύλος Βρυωνίδης

Το Cyprus Choreography Athens 2026 λειτουργεί έτσι ως μια μικρή αλλά ουσιαστική χαρτογράφηση της σύγχρονης κυπριακής χορογραφικής δημιουργίας, φέρνοντας σε διάλογο διαφορετικές αισθητικές και θεματικές, από την προσωπική μνήμη και το πολιτικό τοπίο μέχρι την οικολογία και τη μεταφυσική του σώματος.

Πού και πότε