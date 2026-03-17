Πιστή στο ετήσιο ραντεβού της με το αναγνωστικό κοινό και τον κόσμο του βιβλίου, η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επιστρέφει δυναμικά για την 5η διοργάνωσή της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20–22 Νοεμβρίου 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση ξεκινά νωρίτερα: στο πλαίσιο της διεύρυνσης της δράσης της και της ενίσχυσης της παρουσίας της σε παγκύπριο επίπεδο, η Έκθεση εγκαινιάζει μια σειρά από δράσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Έπειτα από τέσσερις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις που ανέδειξαν τη Λεμεσό σε σημαντικό σημείο συνάντησης για συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες από την Κύπρο και το εξωτερικό, η Έκθεση συνεχίζει να επενδύει στη διαρκή σύνδεση με την κοινότητα και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στο πλαίσιο των προεόρτιων δράσεων, η Έκθεση παρουσιάζει ένα επτάμηνο σεμινάριο δημιουργικής γραφής, που εστιάζει στη διαδικασία ανάπτυξης και επεξεργασίας κειμένου, καθώς και δύο βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης στη Λευκωσία, με επίκεντρο τις σχέσεις, το άγχος και τον φόβο.

Μεγάλο Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής 7 Μηνών

«Διαβάζω – γράφω – διορθώνω – γράφω»: Η Έκθεση ξεκινά με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δημιουργικής γραφής διάρκειας επτά μηνών, το οποίο περιλαμβάνει σετ 4 τετράωρων μαθημάτων με συνδυασμό 2 δια ζώσης και 2 διαδικτυακών συναντήσεων.

Εισηγητής: Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος και ιδρυτής του ηλεκτρονικού περιοδικού “Ο Αναγνώστης”

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι διακεκριμένοι συγγραφείς:

• Γιάννης Παλαβός – Μάθημα 1

• Μαρία Α. Ιωάννου- Μάθημα 2

• Χρίστος Κυθρεώτης- Μάθημα 3

• Ρέα Γαλανάκη- Μάθημα 4

Το σεμινάριο περιλαμβάνει

• 4 μαθήματα διάρκειας 4 ωρών το καθένα

• Εισαγωγή στη δημιουργική γραφή και συζήτηση γύρω από συγγραφικές εμπειρίες

• Συγγραφή μικρών διηγημάτων

• Εξατομικευμένο feedback από τον εισηγητή στα ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δεξιότητα της γραφής. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Πριν από την πρώτη συνάντηση, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μια μικρή άσκηση καθώς και ένα διήγημα προς μελέτη από τον εισηγητή.

Το σεμινάριο χωρίζεται σε δύο ομάδες (Α & Β):

Ομάδα Α

18 Απριλίου – δια ζώσης (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία)

20 Ιουνίου – οnline μέσω Zoom

19 Σεπτεμβρίου – οnline μέσω Zoom

21 Νοεμβρίου – δια ζώσης (Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός)

Ομάδα Β

19 Απριλίου – δια ζώσης (Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία)

21 Ιουνίου – οnline μέσω Zoom

20 Σεπτεμβρίου- οnline μέσω Zoom

21 Νοεμβρίου – δια ζώσης (Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Λεμεσός)

Κόστος συμμετοχής: 350€. Παρέχεται 10% έκπτωση σε όσους έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενα σεμινάρια της Έκθεσης. Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων ΕΔΩ

Βιωματικά εργαστήρια με τον ψυχοθεραπευτή/ ψυχοδραματιστή Άγγελο Λεβέντη

Η Έκθεση συνεχίζει δυναμικά τον Μάιο με δύο βιωματικά εργαστήρια προσωπικής ανάπτυξης, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στους νέους χώρους της στη Λευκωσία με εισηγητή τον Ελλαδίτη ψυχοθεραπευτή/ ψυχοδραματιστή Άγγελο Λεβέντη.

Τοποθεσία: Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 82Α, Λευκωσία

1ο Βιωματικό Εργαστήριο: «Εξαρτήσεις & Σχέσεις: Σπάζοντας τα Μοτίβα»

Ένα εργαστήριο που διερευνά πώς οι παλιές εμπειρίες και τα συναισθηματικά κενά μπορούν να δημιουργήσουν εξαρτητικά μοτίβα σε σχέσεις και συμπεριφορές.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν:

πώς δημιουργούνται οι προσκολλήσεις

πότε χάνουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια σχέση

πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε μια πιο ισορροπημένη και ελεύθερη σύνδεση

Σάββατο 23 Μαΐου 2026, 15:00 – 20:00, Προσέλευση: 14:30. Follow-up Zoom Integration Call, Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, 10:00 – 12:00

2ο Βιωματικό Εργαστήριο: «Όταν το Άγχος & ο Φόβος με Σταματούν: Πώς τα Διαχειρίζομαι»

Ένα εργαστήριο που προσεγγίζει τον φόβο και το άγχος όχι ως εχθρούς αλλά ως σήματα που μας καλούν να φροντίσουμε τον εαυτό μας.

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν:

πώς ο φόβος επηρεάζει το σώμα

γιατί το άγχος μπλοκάρει τη σκέψη

πρακτικούς τρόπους διαχείρισης στην καθημερινότητα

Κυριακή 24 Μαΐου, 10:00 – 15:00, Προσέλευση: 9:30,Follow-up Zoom Integration Call, Κυριακή 28 Ιουνίου , 13:00 – 15:00

Κόστος συμμετοχής: 80€/ ανά εργαστήριο, • 140€/ συμμετοχή και στα δύο εργαστήρια

Περισσότερες πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων ΕΔΩ . Για διευκρινίσεις: 99361806