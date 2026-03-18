Μια σημαντική ενίσχυση για τη μελέτη της νεότερης κυπριακής ιστορίας αποτελεί η παράδοση 258 ψηφιακών αρχειακών τεκμηρίων στο Κέντρο Μελετών «Γρηγόρης Αυξεντίου», τα οποία προέρχονται από τις συλλογές των Ειδικών Δικαστηρίων και φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο Κύπρου.

Η παράδοση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου και αφορά πρωτογενές υλικό με ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα, το οποίο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διερεύνηση κρίσιμων πτυχών της περιόδου του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ.

Στο επίκεντρο της ερευνητικής αξιοποίησης των τεκμηρίων βρίσκεται η υπόθεση του Γρηγόρη Αυξεντίου, μιας από τις πλέον εμβληματικές μορφές του αγώνα, του οποίου η δράση και η θυσία παραμένουν καθοριστικές για τη συλλογική μνήμη της Κύπρου. Τα συγκεκριμένα αρχεία εκτιμάται ότι μπορούν να συμβάλουν και σε μια πιο τεκμηριωμένη και επιστημονικά θεμελιωμένη προσέγγιση των συνθηκών του θανάτου του.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι η αξιοποίησή τους συμβάλλει στην προσπάθεια να φωτιστούν πτυχές της ιστορίας με επιστημονική μεθοδολογία, σοβαρότητα και σεβασμό προς την ιστορική αλήθεια.

Πρόκειται για υλικό που, πέρα από την ιστορική του αξία, αναδεικνύει τη σημασία της πρόσβασης σε αρχεία ως βασικής προϋπόθεσης για την παραγωγή αξιόπιστης γνώσης. Η αξιοποίησή του εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ιστορικής έρευνας με εργαλεία που στηρίζονται σε πρωτογενείς πηγές και όχι σε ερμηνευτικές αναπαραγωγές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η συλλογή και μελέτη του υλικού πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και συμβολή του δικηγόρου Ηλία Στεφάνου, ο οποίος εργάστηκε αφιλοκερδώς, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ιδιωτική πρωτοβουλία στην προώθηση της ιστορικής έρευνας, σε συνεργασία με τον Έφορο του Κρατικού Αρχείου Χρίστο Κυριακίδη.

Παράλληλα, η συνεργασία μεταξύ θεσμικών φορέων και ερευνητικών κέντρων αναδεικνύει μια τάση ενίσχυσης της διασύνδεσης ανάμεσα στη διαχείριση των αρχείων και την επιστημονική τους αξιοποίηση. Η διάθεση ψηφιακών αντιγράφων, μάλιστα, ενισχύει και το ζήτημα της ευρύτερης πρόσβασης, καθιστώντας το αρχειακό υλικό πιο διαθέσιμο σε ερευνητές και μελετητές.

Σε μια περίοδο όπου η δημόσια ιστορία και η συλλογική μνήμη επαναδιαπραγματεύονται διαρκώς το παρελθόν, τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Επειδή φέρνουν στο φως νέα δεδομένα, αλλά και γιατί συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο τεκμηριωμένου και ώριμου ιστορικού διαλόγου.