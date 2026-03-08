«Με την παρουσία των αεροσκαφών μας και των φρεγατών μας τιμάμε με τον καλύτερο τρόπο τη μνήμη του Γρηγόρη Αυξεντίου» ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας στο Προεδρικό Μέγαρο, σε μια επίσκεψη που ακολούθησε το χτύπημα στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου.

«Τι ειρωνεία!», θα έλεγε κάποιος, να συνδέεται η έλευση των «Κίμων» και «Ψαρά», των δύο φρεγατών του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με τη μνήμη του Ελληνοκύπριου αγωνιστή της ΕΟΚΑ του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59.

Να συνδέεται με δύο φρεγάτες, οι οποίες ήρθαν στην Κύπρο για να την υπερασπιστούν, την ώρα που η Βρετανία -παρά το γεγονός ότι κτυπούσαν δική της Βάση- αδυνατούσε να αποφασίσει τι επρόκειτο να πράξει και εάν θα υποστήριζε το νησί, εδάφη του οποίου κρατά εν είδει ανταλλάγματος της ανεξαρτησίας του από τους ίδιους τους Άγγλους.

Κι όλα αυτά, όχι μια οποιαδήποτε ημέρα του έτους, αλλά ακριβώς 69 χρόνια από τη δολοφονία του Αυξεντίου από τους Βρετανούς.

Ο Νίκος Δένδιας, επεσήμανε με μια τόσο σύντομη φράση, την απουσία της άλλοτε αυτοκρατορίας από το πλευρό της Κύπρου.

«Κίμων» και «Ψαρά», συνδέονται, πάντως, και με άλλους τρόπους με την Κύπρο.

Ο «Κίμων» ήρθε στο νησί για να το υπερασπιστεί από το Ιράν, επαναλαμβάνοντας μια ιστορία που διαρκεί σχεδόν 2.500 χρόνια. Στη διάρκεια των Περσικών Πολέμων, ο Αθηναίος στρατηγός Κίμων στέλνεται από την Αθήνα και την αθηναϊκή συμμαχία για να υπερασπιστεί την Κύπρο από τους Πέρσες, του ιστορικούς προγόνους των Ιρανών. «Ο “Κίμων” επιστρέφει στην Κύπρο», είπε με νόημα και ο ίδιος ο Δένδιας.

Σύνδεση, όμως, με την Κύπρο έχουν και τα «Ψαρά», το μικρό νησί του Αιγαίου από τα σπλάχνα του οποίου βγήκε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο μπουρλοτιέρης της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Κανάρης, μετά την επική πυρπόληση της ναυαρχίδας του Καρά Αλή με σκοπό την εκδίκηση της σφαγής της Χίου, κατέπλευσε στην Κύπρο για ανεφοδιασμό και συντονισμό.

Μάλιστα, λέγεται πως έχτισε και τη γέφυρα για τη συμμετοχή της χώρας μας στην Επανάσταση του ‘21.