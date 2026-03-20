Σε μια βραδιά φορτισμένη με συγκίνηση και έντονο συμβολισμό, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 τα εγκαίνια επαναλειτουργίας του Θεάτρου ΡΙΚ «Ανδρέας Χριστοφίδης», ενός χώρου βαθιά χαραγμένου στη συλλογική πολιτιστική μνήμη της Κύπρου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, παρουσία ανθρώπων που υπηρέτησαν το θέατρο από διαφορετικά μετερίζια: ηθοποιοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, σκηνογράφοι, αλλά και εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σημασία του χώρου.

Το Θεατράκι ΡΙΚ ανοίγει ξανά τις πόρτες του, κουβαλώντας το βάρος της ιστορίας του αλλά και τη δυναμική ενός νέου ξεκινήματος. Ένας χώρος που κάποτε διαμόρφωσε το θεατρικό παρόν της Κύπρου, είναι ξανά έτοιμος να συμβάλει στο μέλλον της.

Το Θεατράκι του ΡΙΚ, χωρητικότητας περίπου 200 θέσεων, εγκαινιάστηκε το 1969 και για δεκαετίες αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες θεατρικής δημιουργίας στην Κύπρο. Στεγασμένο αρχικά σε λυόμενο κτήριο στον περίβολο του ΡΙΚ, φιλοξένησε παραστάσεις που διαμόρφωσαν το θεατρικό τοπίο της χώρας.

Στη σκηνή του παρουσιάστηκαν έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, ενώ αποτέλεσε σημείο συνάντησης Κύπριων και Ελλαδιτών καλλιτεχνών, συμβάλλοντας στις πρώτες μορφές διαπολιτισμικής ανταλλαγής στον χώρο του θεάτρου.

Πολλές από τις παραγωγές του μεταφέρθηκαν αργότερα στην τηλεόραση, διευρύνοντας την απήχησή τους και αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό.

Η ονομασία του θεάτρου αποτελεί φόρο τιμής στον Ανδρέα Χριστοφίδη, μια εμβληματική προσωπικότητα που σφράγισε την πολιτιστική πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ξεκινώντας στο ΡΙΚ το 1964 ως διευθυντής ελληνικών προγραμμάτων και αναλαμβάνοντας το 1967 τη θέση του Γενικού Διευθυντή, ο Χριστοφίδης συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του οργανισμού. Κατά τη 16χρονη θητεία του, το ΡΙΚ εξελίχθηκε σε ζωντανό πολιτιστικό οργανισμό, με δική του ορχήστρα και θεατρική παραγωγή.

Με την ίδρυση του Θεάτρου ΡΙΚ, σε συνεργασία με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Εύη Γαβριηλίδη, έθεσε τις βάσεις για τη θεσμοθέτηση του θεάτρου στην Κύπρο, επηρεάζοντας γενιές δημιουργών και επαγγελματιών του χώρου.

Στον χαιρετισμό της, η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου υπογράμμισε τη διπλή σημασία της στιγμής: «Η επαναλειτουργία του Θεάτρου ΡΙΚ “Ανδρέας Χριστοφίδης” αποτελεί μια πράξη τιμής προς έναν άνθρωπο που σφράγισε τον πολιτισμό της Κύπρου, αλλά και μια ουσιαστική επένδυση στη διατήρηση και συνέχιση της θεατρικής και πολιτιστικής δημιουργίας στον τόπο μας».

Η ίδια, με προσωπική αναφορά στη σχέση της με τον Ανδρέα Χριστοφίδη, ανέδειξε τον ανθρώπινο και πολιτιστικό του ρόλο, ενώ συνεχάρη το ΔΣ και τη Διεύθυνση του ΡΙΚ για την πρωτοβουλία επαναλειτουργίας του χώρου.

Η επαναλειτουργία δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση ενός ιστορικού χώρου, αλλά και την επανένταξή του στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της Κύπρου.

Σε μια περίοδο όπου η πολιτιστική ταυτότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία αναζητούν νέους χώρους έκφρασης, η επιστροφή του Θεάτρου ΡΙΚ δημιουργεί προϋποθέσεις για:

νέες θεατρικές παραγωγές

συνεργασίες εντός και εκτός Κύπρου

στήριξη νέων δημιουργών

επανασύνδεση του κοινού με την ιστορική μνήμη

Πάνω απ’ όλα, επαναφέρει έναν χώρο που πέρα από σκηνή, ήταν κι ένα εργαστήρι πολιτισμού.