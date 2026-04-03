Η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου διοργανώνει μια αλλιώτικη έκθεση και την παρουσίαση ενός σχετικού λευκώματος. Πρόκειται για έκθεση αντικειμένων και την παρουσίαση του Λευκώματος με τίτλο: «Μνήμης σπαράγματα – η φωνή των μικρών πραγμάτων». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7.00μμ στον Πολυχώρο Παλιά Ηλεκτρική στο κέντρο της Πάφου.

Πρόκειται για αντικείμενα που διασώθηκαν μαρτυρώντας τη βίαιη φυγή των προσφύγων κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974 και τις αφηγήσεις που τα συνοδεύουν. Σχετικό κείμενο των οργανωτών αναφέρει: «Τα μικρά ασήμαντα αντικείμενα γίνονται μάρτυρες, αποκτούν φωνή για να πουν τη δική τους ιστορία. Την ιστορία των χεριών που τα κράτησαν και τα διέσωσαν. Σημαντικά και ασήμαντα αντικείμενα, χρήσιμα, όπως το όρισε η συνθήκη, ίσως και άχρηστα στο πέρασμα του χρόνου που, όμως, η μοίρα θέλησε να γίνουν πολύτιμα και μοναδικά. Φορτισμένα με τη στιγμή της μεταφοράς τους, τη συγκίνηση της διαδρομής τους, την ανάμνηση της χρησιμότητας τους… Προορισμένα, πια, να θυμίζουν εκείνη τη μέρα και να σηματοδοτούν τον πόθο, την προσμονή και την ελπίδα να επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Ακόμα κι όταν οι κάτοχοί τους θα έχουν φύγει…»

Η σημερινή εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου και η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Ώρες λειτουργίας καθημερινά: 11:00πμ με 4:00μμ.

Τα έσοδα από την πώληση του Λευκώματος θα διατεθούν στο ταμείο ενίσχυσης μαθητών και μαθητριών της Σχολής.