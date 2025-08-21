Αποκλειστικά από γυναικεία ομάδα θα καθοδηγείται για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης η Documenta 16, η οποία λαμβάνει χώρα στο Κάσελ το 2027.

Η σημαντική αυτή διοργάνωση, που διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια στη γερμανική αυτή πόλη, είναι μια από τις πλέον προβεβλημένες στον τομέα των εικαστικών τεχνών στον πλανήτη.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Documenta 16 Ναόμι Μπέκγουιθ, παρουσίασε τη δημιουργική της ομάδα για την επόμενη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 12 Ιουνίου μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2027.

Η Μπέκγουιθ, αναπληρώτρια διευθύντρια και επικεφαλής έφορος του Μουσείου Σόλομον Ρ. Γκούγκενχαϊμ, ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους ως επιμελήτρια της 16ης διοργάνωσης της Documenta. Η ομάδα της αποτελείται από τέσσερις γυναίκες επιμελήτριες: την Κάρλα Ασεβέδο- Γέιτς, την Ρόμι Κρόφορντ, την Μάιρα Α. Ροντρίγκες Κάστρο και τη Σιαογιού Γουένγκ. Η ομάδα θα αναλάβει την ανάπτυξη της έκθεσης, των εκδόσεων και του προγράμματος της επόμενης διοργάνωσης.

Η Κάρλα Ασεβέδο- Γέιτς είναι αυτή τη στιγμή επιμελήτρια στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγου. Προηγουμένως, υπήρξε αναπληρώτρια επιμελήτρια στο Μουσείο Τεχνών Eli and Edythe Broad του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, όπου οργάνωσε ατομικές εκθέσεις των Γιοάνα Ονσουέτα, Κλαούντια Πένια Σαλίνας, Ντουέιν Λινκλέιτερ και Σκοτ Χόκινγκ.

«Οι πρόσφατες εκθέσεις, εκδόσεις και διαλέξεις της επικεντρώνονται στη διασπορά ως τόπο πολιτιστικής παραγωγής που επανεξετάζει την κοινωνική και πολιτική ζωή» αναφέρει ανακοίνωση της Documenta. Το 2022, οργάνωσε την ενότητα Focus στην φουάρ Armory Show της Νέας Υόρκης.

Η ερευνητική πρακτική της Ρόμι Κρόφορντ εξερευνά ζητήματα φυλής και εθνότητας που συνδέονται με την αμερικανική οπτική κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης, του κινηματογράφου και της φωτογραφίας, σύμφωνα με το School of the Art Institute of Chicago, όπου εργάζεται ως καθηγήτρια. Οι εκδόσεις της περιλαμβάνουν το «The Wall of Respect: Public Art and Black Liberation in 1960s Chicago» (Northwestern University Press, 2017). Το 2023 ίδρυσε το New Art School Modality, ένα νέο καλλιτεχνικό ίδρυμα που στοχεύει να κάνει την καλλιτεχνική εκπαίδευση πιο προσιτή.

Η Κολομβιανή συγγραφέας και επιμελήτρια εκδόσεων Μάιρα Α. Ροντρίγκες Κάστρο έχει συνεργαστεί με εκδόσεις όπως τα Artforum και The Brooklyn Rail. Στις δικές της εκδόσεις περιλαμβάνονται το «Dream of Europe: Selected Seminar and Interviews, 1984-1992» (2020), μια συλλογή διαλέξεων της αείμνηστης ακτιβίστριας πολιτικών δικαιωμάτων Οντρ Λορντ και το «In Pursuit of Revolutionary Love», με επιλεγμένα κείμενα της φιλοσόφου και ακτιβίστριας Τζόι Τζέιμς. Το 2022, παρουσίασε την κεντρική ομιλία και σεμινάριο επιμέλειας με τίτλο «Ocean Blue» στο Ινστιτούτο De Appel του Άμστερνταμ.

Η επιμελήτρια Σιαογιού Γουένγκ, γεννημένη στη Σαγκάη, δηλώνει ότι η πρακτική της επικεντρώνεται στον «αντίκτυπο της παγκοσμιοποίησης, στη σύγκλιση τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας, και στις αναδυόμενες οικολογικές και περιβαλλοντικές μεταμορφώσεις μέσα από το πρίσμα του φεμινισμού, της ταυτότητας και της αποαποικιοποίησης». Έχει διατελέσει επιμελήτρια στο Μουσείο Σόλομον Ρ. Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης και στην Πινακοθήκη του Οντάριο στο Τορόντο.

Η τελευταία διοργάνωση της Documenta το 2022 είχε προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, όταν δύο αντισημιτικές εικόνες εντοπίστηκαν στο έργο «People’s Justice» (2002) της ινδονησιακής καλλιτεχνικής κολεκτίβας Taring Padi. Το έργο αποσύρθηκε από την έκθεση και, τις επόμενες ημέρες, η Documenta δημοσίευσε απολογητική δήλωση που αποδόθηκε στο συλλογικό σχήμα ruangrupa, με έδρα την Τζακάρτα, που είχε αναλάβει την επιμέλεια.