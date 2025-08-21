Με τον διαβόητο Αυστριακό αξιωματικό των SS και εγκληματία πολέμου Άμον Γκετ παρομοιάζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ εκτελεστή των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ (IDF) που βιντεοσκοπούσε τον εαυτό του να δολοφονεί παιδί στη Γάζα.

Ο διάσημος και βραβευμένος Ισπανός ηθοποιός συγκαταλέγεται στις διασημότητες που δεν μασούν τα λόγια τους και μιλούν ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, καταδικάζοντας τις δολοφονικές πρακτικές.

Σε νέα του παρέμβαση που αναρτήθηκε σε προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδικάζει αυτές τις πρακτικές τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «Οι IDF είναι Ναζί». Στην ανάρτηση αυτή αναδημοσιεύει ένα βίντεο το οποίο έχει κυκλοφορήσει εκτελεστής των IDF και αποτυπώνει την φρικαλεότητα σε όλο της το μεγαλείο, καθώς καταγράφει τη στιγμή που δολοφονεί εξ αποστάσεως ένα παιδί στη Γάζα.

Ακούγεται φανέρα ικανοποιημένος από την εκτέλεση που μόλις διέπραξε και να καυχιέται στον συνάδελφό του, χαρακτηρίζοντας το βίντεο «θρυλικό». Ο ηθοποιός καταδικάζει το βίντεο, μαζί και τα ειδεχθή εγκλήματα του στρατού με αναφορά στον Άμον Γκετ, ο οποίος διασκέδαζε να πυροβολεί κρατούμενους από το μπαλκόνι του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Πλάζοφ που διοικούσε και απεικονίζεται από τον Ρέιφ Φάινς στη διάσημη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η Λίστα του Σίντλερ».

Το κείμενο της ανάρτησης:

«Οι IDF είναι Ναζί. Θυμάστε τον χαρακτήρα του Άμον Γκετ στη ‘Λίστα του Σίντλερ’; Έναν σαδιστή αξιωματικό των SS, που πυροβολούσε κρατούμενους από το μπαλκόνι του για καθαρή διασκέδαση; Αντιπροσώπευε την κοινοτοπία του κακού και τη σκληρότητα που ασκείται με πλήρη ατιμωρησία. Η μορφή του ενσαρκώνει τη σαδιστική, απάνθρωπη και ατιμώρητη βία ενός καταπιεστικού στρατιωτικού μηχανισμού. Αυτήν ακριβώς τη λογική του τρόμου και της απανθρωποποίησης εφαρμόζουν σήμερα εναντίον του παλαιστινιακού λαού.»