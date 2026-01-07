Σημαντικές ρετροσπεκτίβες, θεματικές παρουσιάσεις, σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως και η Μπιενάλε Βενετίας (που ανοίγει στις 9 Μαΐου), συνθέτουν ένα δυναμικό εκθεσιακό τοπίο, όπου η ιστορική αναδρομή, η θεματική έρευνα και η πειραματική δημιουργία συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται.

Στη Νέα Υόρκη, το Metropolitan Museum of Art εγκαινιάζει τη μεγάλη έκθεση του Costume Institute, η οποία θα διαρκέσει έως τις 10 Ιανουαρίου 2027. Η έκθεση εξερευνά τη σχέση της μόδας με το ανθρώπινο σώμα μέσα από τις συλλογές του Μet. Ο επιμελητής Άντριου Μπόλτον συνδυάζει ενδύματα με έργα τέχνης, αναδεικνύοντας θέματα όπως το ανατομικό, το έγκυο και το γυμνό σώμα. Η έκθεση εγκαινιάζει τα νέα Condé M. Nast Galleries και διαρκεί από 10 Μαΐου 2026 έως 10 Ιανουαρίου 2027, συνοδευόμενη από το Met Gala του Μαΐου.

Metropolitan Museum of Art, Costume Institute, Νέα Υόρκη

Στο Λονδίνο, η National Gallery στρέφεται εκ νέου στη ζωγραφική του μπαρόκ με μια μεγάλη αναδρομική αφιερωμένη στον Φρανσίσκο δε Ζουρμπαράν, η οποία ανοίγει στις 2 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 23 Αυγούστου 2026. Πρόκειται για την πρώτη τόσο εκτενή παρουσίαση του έργου του στο συγκεκριμένο μουσείο εδώ και δεκαετίες, επανατοποθετώντας τη ζωγραφική του μέσα από σύγχρονες ιστορικές και τεχνικές αναγνώσεις που φωτίζουν τη σχέση πνευματικότητας, υλικότητας και δραματικής έντασης στον ισπανικό 17ο αιώνα.

H μεγαλύτερη έως σήμερα υπαίθρια έκθεση γλυπτών του Χένρι Μουρ θα παρουσιαστεί στα Kew Gardens του Λονδίνου, από τις 9 Μαΐου έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Το έργο του καλλιτέχνη τοποθετείται σε άμεσο διάλογο με το περιβάλλον, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της φύσης στη διαμόρφωση της γλυπτικής του γλώσσας και αντανακλώντας τη σύγχρονη ανάγκη των θεσμών να προσφέρουν εμπειρίες που υπερβαίνουν τον κλειστό μουσειακό χώρο. Η έκθεση Henry Moore: Monumental Nature περιλαμβάνει περισσότερα από 100 έργα, ανάμεσά τους 30 μνημειακά γλυπτά τοποθετημένα σε όλη την έκταση των Κήπων, καθώς και πάνω από 70 έργα σε χαρτί, μακέτες και μικρότερης κλίμακας γλυπτά, τα οποία εκτίθενται στη Shirley Sherwood Gallery of Botanical Art.

Το Solomon R. Guggenheim Museum της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει την έκθεση της Κάρολ Μποβ (5 Μαρτίου έως τις 2 Αυγούστου), ως την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα εικόνα της καλλιτεχνικής της διαδρομής, σε άμεση σχέση με την αρχιτεκτονική του μουσείου. Την ίδια χρονιά, από τις 24 Μαΐου έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, η Fondation Beyeler στη Βασιλεία φιλοξενεί τη μεγάλη ατομική έκθεση του Πιερ Ουίγκ, η οποία διερευνά τα όρια ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, το ζωντανό και το κατασκευασμένο.

Λίτζια Κλάρκ, Νέα Υόρκη

Στο Παρίσι, το Centre Pompidou συνεχίζει το 2026 τη στρατηγική των μεγάλων αναδρομικών και των ιστορικών επανεξετάσεων. Την άνοιξη του 2026 αναμένεται μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Κονσταντίν Μπρανκούζι, η οποία θα εστιάζει στη γλυπτική και τη σχέση της με τον χώρο και τη φωτογραφία, με εγκαίνια τον Μάρτιο και διάρκεια έως τον Ιούλιο 2026.

Στο Λονδίνο, η Tate Modern παραμένει ένας από τους πιο δυναμικούς εκθεσιακούς κόμβους. Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο 2026 παρουσιάζεται μεγάλη ατομική έκθεση της Μαρλέν Ντιμάζ, η οποία επανεξετάζει τέσσερις δεκαετίες ζωγραφικής μέσα από ζητήματα σώματος, ταυτότητας και πολιτικής εικόνας. Την ίδια χρονιά, η Tate Britain προγραμματίζει αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Ουίλιαμ Μπλέικ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2026), επαναφέροντας το έργο του σε διάλογο με τη σύγχρονη εικαστική σκέψη.

Στη Νέα Υόρκη, το MoMA διατηρεί κεντρικό ρόλο στο παγκόσμιο εκθεσιακό τοπίο. Την άνοιξη του 2026 (Απρίλιος – Αύγουστος) παρουσιάζεται μεγάλη θεματική έκθεση αφιερωμένη στη μεταπολεμική αφαίρεση, με έργα από τη μόνιμη συλλογή και σημαντικούς διεθνείς δανεισμούς. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο 2026 έως τον Ιανουάριο 2027, το μουσείο φιλοξενεί εκτενή ατομική έκθεση της Λίτζια Κλάρκ, εστιάζοντας στη συμμετοχική διάσταση και στη σωματική εμπειρία του έργου της.

Τζεφ Κουνς: ‘Venus’ Lespugue, Aθήνα

Στην Αθήνα, το 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μεγάλους δημόσιους θεσμούς. Η Εθνική Πινακοθήκη προγραμματίζει για το καλοκαίρι του 2026 (Ιούνιος – Οκτώβριος) μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον Γιάννη Τσαρούχη, με έμφαση στη ζωγραφική, το σκηνικό και τη σχέση του με τη νεοελληνική ταυτότητα. Μια από τις αναμενόμενες εκθέσεις της καλοκαιρινής Αθήνας έρχεται για ακόμη μία χρονιά από το Κυκλαδικό Μουσείο, που από τις 19 Μαρτίου έως 31 Αυγούστου 2026, παρουσιάζει την έκθεση Jeff Koons: ‘Venus’ Lespugue.

Σημειώστε ότι συνεχίζεται η ευρωπαϊκή περιοδεία της μεγάλης ρετροσπεκτίβας της Γιαγιόι Κουσάμα που ξεκίνησε από τη Fondation Beyeler και συνεχίζεται σε σημαντικούς σταθμούς, όπως Museum Ludwig, Κολώνια (Γερμανία): 14/3/2026 – 2/8/2026 και Stedelijk Museum, Άμστερνταμ (Ολλανδία): 11/9/2026 – 17/1/2027.

Eλεύθερα, 04/01/2025