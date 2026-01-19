Λίγο πάνω από το 50% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποίησαν υπηρεσίες cloud computing (γνωστό ως υπολογιστικό νέφος) επί πληρωμή το 2025, κυρίως για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λογισμικό γραφείου και αποθήκευση αρχείων. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat δείχνουν ότι το ποσοστό, το 2025 μειώθηκε στο 51,38% από 52,93% το 2023 ενώ στις επιχειρήσεις στην ΕΕ το μερίδιο αυξήθηκε κατά 7,42 ποσοστιαίες μονάδες το 2025.

Αυτό υποδεικνύει την προτίμηση των μεγάλων επιχειρήσεων για τεχνολογίες cloud, πιθανώς λόγω της μεγαλύτερης ικανότητας επένδυσης σε προηγμένες τεχνολογίες και της ανάγκης για πιο σύνθετες και κλιμακούμενες λύσεις πληροφορικής. Το μερίδιο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή ήταν ιδιαίτερα υψηλό μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων, όπου το 84,67% ανέφερε ότι αγόρασε τέτοιες υπηρεσίες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,9 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023. Το 2025, το 66,78% των μεσαίων επιχειρήσεων χρησιμοποίησε αγορασμένες υπηρεσίες cloud computing σε σύγκριση με 59,09% το 2023. Μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων, το μερίδιο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή αυξήθηκε την ίδια χρονική περίοδο κατά 7,48 ποσοστιαίες μονάδες σε 49,3%

Η Eurostat στην εξήγηση που δίνει σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις, ουσιαστικά, αντί να κατασκευάζουν ή να επεκτείνουν τη δική τους υποδομή πληροφορικής (η οποία θα περιλαμβάνει υλικό, την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και βάσεων δεδομένων), μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που φιλοξενούνται από τρίτους στο διαδίκτυο (το «cloud»). Από τεχνολογικής άποψης, το cloud computing είναι ένα μοντέλο που παρέχει στις επιχειρήσεις παντού ευέλικτη, κατ’ απαίτηση πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε μια ομάδα διαμορφώσιμων υπολογιστικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διακομιστών, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών λογισμικού, χωρητικότητας αποθήκευσης και υπολογιστικής ισχύος.

Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται μεταξύ των χωρών. Στη Φινλανδία (79,21%), την Ιταλία (75,6%), τη Μάλτα (74,87%), την Ιρλανδία (73,04%) και τη Σουηδία (72%), τουλάχιστον το 70% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή. Από την άλλη πλευρά, στη Ρουμανία (24,94%), την Ελλάδα (24,33%) και τη Βουλγαρία (17,83%), λιγότερο από το 25% των επιχειρήσεων το έκανε. Μεταξύ των επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν πληρωμένο cloud computing, περίπου το 85,15% βασίστηκε σε μια λύση cloud για το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Αντί να δημιουργήσουν μια υποδομή διακομιστή για το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, αυτές οι επιχειρήσεις επέλεξαν μια λύση cloud.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες cloud computing επί πληρωμή (82,92%) σημειώθηκε στον τομέα της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ενώ σε σχεδόν όλους τους άλλους οικονομικούς τομείς το ποσοστό ήταν κάτω από 65% και κυμαινόταν από 39,52% έως 62,11%. Οι «επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές» επιχειρήσεις κατατάσσονται ενδιάμεσα, με το 67,39% των επιχειρήσεων να αναφέρουν ότι αγοράζουν υπηρεσίες cloud.