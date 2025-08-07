Το φέρνανε από εδώ το φέρνανε από εκεί κι αφού πλέον δεν πήγαινε άλλο, είναι και περίοδος εκπτώσεων, είπαν να κάνουν μία έκπτωση στις κατηγορίες να τελειώνουμε. Το κόλπο με την αλλαγή δικηγόρου παραπήγε, η δικαστής προειδοποιούσε επανειλημμένα πως δεν θα δεχτεί άλλες αναβολές, οπόταν η Γενική Εισαγγελία έκανε το θαύμα της. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος, φυσικά. Για να μην απασχολούνται άλλο τα δικαστήρια με την ίδια υπόθεση.

Τη Δευτέρα, όταν η υπόθεση του πρώην Επιτρόπου Εθελοντισμού παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Μαρίνα Μασούρα, ανέφερε ότι δεν είχαν κληθεί μάρτυρες, επειδή η ίδια είχε άλλη προγραμματισμένη υπόθεση στο Κακουργιοδικείο, στην οποία έπρεπε να ήταν παρούσα. Οπόταν δεν θα είχε χρόνο να ασχοληθεί και με τους μάρτυρες κατηγορίας και συμφώνησαν με το συνήγορο υπεράσπισης όπως ετοιμάσουν παραδεκτά γεγονότα, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των μαρτύρων που πρέπει να κληθούν. Για να κόβουμε δρόμο, με άλλα λόγια.

Η δικαστής, Νικόλ Γρηγορίου, προειδοποίησε πως αν στις 6 Αυγούστου (χθες) που ήταν προγραμματισμένη η ακροαματική διαδικασία, δεν παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου επαρκής αριθμός μαρτύρων, τότε θα δει πως θα προχωρήσει προειδοποιώντας και τις δύο πλευρές πως δεν πρόκειται να συνεχίσει να ανέχεται άλλο το ροκάνισμα του χρόνου (σημ: δεν το είπε με αυτά τα λόγια). «Ήλπιζα, είπε, να γίνει αντιληπτό και από τις δύο πλευρές» (εννοώντας την πίεση του χρόνου).

Σύμφωνα με τα όσα λέχθηκαν στην περασμένη δικάσιμο, μέχρι στιγμής προσήλθαν συνολικά δεκαπέντε μάρτυρες κατηγορίας, ενώ απομένουν άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων ο εξεταστής της υπόθεσης και άλλα τέσσερα πρόσωπα από τον ΟΝΕΚ.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής ανέφερε πως θα προβεί σε παραδεκτά γεγονότα μαζί με την υπεράσπιση ώστε να αποφευχθεί η κλήση μαρτύρων. (Αυτό που λέγαμε για το δημόσιο συμφέρον). Η Δικαστής όμως δεν το είδε έτσι. Μίλησε για παρελκυστική πολιτική και τακτική που δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί. Είπε πως αν η κατηγορούσα Αρχή δεν παρουσιάσει μάρτυρες στο Δικαστήριο τότε θα ορίσει ημερομηνία για αγορεύσεις προκειμένου να εκδώσει απόφαση για το αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ενοχής. Και διέκοψε τη διαδικασία προκειμένου να δώσει χρόνο στην κατηγορούσα Αρχή να αποφασίσει για τις επόμενες της ενέργειες. Επανερχόμενη η δικηγόρος της Δημοκρατίας μετέφερε την απόφαση του Εισαγγελέα για αναστολή των πέντε κατηγοριών και την παρουσίαση έκθεσης γεγονότων για τις εναπομείνασες τρεις κατηγορίες.

Είναι η μέθοδος thirteen που έγινε nineteen σε νομική εκδοχή. Πλέον, στις 29 Αυγούστου θα αγορεύσει η υπεράσπιση για μετριασμό της ποινής στις τρεις κατηγορίες που απέμειναν. Αν και άποψη μας είναι πως την αγόρευση υπεράσπισης θα μπορούσε να την κάνει καλύτερα η ούτω καλούμενη κατηγορούσα Αρχή.