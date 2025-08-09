Πόσο ισχυρή είναι επιτέλους αυτή η Χαμάς; Για δύο σχεδόν χρόνια, μια χώρα της οποίας οι μυστικές δυνάμεις και ο στρατός μπορούν να εντυπωσιάζουν με τις ικανότητες που διαθέτουν, προσπαθεί να εξοντώσει μια ομάδα τρομοκρατών. Έχει ισοπεδώσει τεράστιες εκτάσεις της Γάζας προκαλώντας μία καταστροφή -επί εδάφους- πολύ μεγαλύτερη από ότι αυτή που προκάλεσε η ατομική βόμβα στη Χιροσιμά. Έχει σκοτώσει πέραν των 60,000 ανθρώπων, έχει οδηγήσει τους επιζώντες σε λιμό, έχει επιτεθεί σε γειτονικές χώρες, έχει θυσιάσει πολίτες της, έχει στοχοποιήσει ολόκληρο το λαό της, με στόχο να εξοντώσει τους τρομοκράτες της Χαμάς, τους ηγέτες της οποίας έχει από καιρό εξοντώσει. Και τώρα εξαγγέλλει πως θα προβεί σε πλήρη κατάληψη της Γάζας με στόχο να αφοπλίσει τη Χαμάς και να πάρει πίσω τους Ισραηλινούς ομήρους ζωντανούς ή πεθαμένους. Κι αφού το πετύχει θα εγκαθιδρύσει εναλλακτική πολιτική διοίκηση που δεν θα ανήκει ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή, όπως ανακοινώθηκε. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, εξήγησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας από τον κίνδυνο και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Κι έπειτα, αφού δεν θα υπάρχει τίποτα, θα κτιστεί ίσως η Πολιτεία που σχεδίασε ο Τραμπ. Μόνο που οι σκηνές της καθημερινότητας μπορεί να μην είναι τόσο ειδυλλιακές όσο περιγράφονται στις δημιουργίες της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι έχουν αισθήματα. Τίποτα από ότι έγινε όλους αυτούς τους μήνες δεν μπορεί να ξεχαστεί. Εξάλλου τα αποτελέσματα θα είναι εκεί: Άνθρωποι που έχασαν τα πάντα, τις οικογένειες τους, τα σπίτια τους, μέρη του σώματος, του μυαλού και της ψυχής τους. Το μίσος θα υποβόσκει.

Η επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες όπως υπολογίζει το Ισραήλ. Στο διάστημα αυτό, θα αυξήσει την τροφή στους λιμοκτονούντες Παλαιστίνιους. Και δεν θα έχει καμία ευθύνη αν σκοτώνονται στην ουρά περιμένοντας τη βοήθεια. Ακόμα κι αν η Χαμάς προσπαθήσει να διαπραγματευτεί, δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο. «Απαιτούμε τη συνέχιση της επιχείρησης για την κατάληψη της Γάζας μέχρι την ολοκλήρωσή της, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόταση καταθέσει η Χαμάς. Μόνο αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά μας θα πιεστεί η οργάνωση να απελευθερώσει τους ομήρους», δήλωσε ένας από τους υπουργούς.

Όλο αυτό, δηλαδή, γίνεται για την απελευθέρωση των ομήρων. Των 20 που είναι ακόμα ζωντανοί και των άλλων 30, οι σωροί των οποίων θα βρεθούν χωρίς καμιά αμφιβολία. Στο μεταξύ θα σκοτωθούν πολύ περισσότεροι στις επιχειρήσεις. Και ζήσαμε εμείς καλά και κάποιοι καλύτερα. Χωρίς τρομοκράτες, χωρίς ισλαμιστές γείτονες.