1 στους 3 ανθρώπους στην Γάζα δεν έχει φάει κάτι για πολλές ημέρες.

>Βοηθήστε όπως μπορείτε, κάνει έκκληση διαδικτυακά το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών

46% από όσους σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής φέτος στους δρόμους της Κύπρου, ήταν οδηγοί μοτοσυκλέτας. Μέχρι τώρα, χάσαμε 12 συνανθρώπους μας.

>Εννοείται πως είναι όλοι νέοι. Και οι οικογένειές τους δεν θα συνέρθουν ποτέ από αυτό το βίαιο τραύμα.

91.000 είναι, περίπου, ο αριθμός των οχημάτων που περνούν τώρα μόνο από τον παρακαμπτήριο Λεμεσού, στον Άγιο Αθανάσιο. Πριν από 10 χρόνια, τα διερχόμενα από το ίδιο σημείο ήταν περίπου 68.000 την ημέρα.

>Το ρήμα «περνούν» σε λίγα χρόνια δεν θα στέκει. Γιατί θα στέκουν τα οχήματα. Ακίνητα.

€5.000 πρόστιμο, ή και μέχρι 2 χρόνια ποινής φυλάκισης, προβλέπεται για κρατούμενους ή και πολίτες που θα επιχειρούν να εισαγάγουν κινητό στις φυλακές. Ιδιαιτέρως δε για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που θα περάσουν κινητά στα μουλωχτά, το πρόστιμο φτάνει έως και τα 10.000 ευρώ, και το χρηματικό πρόστιμο έως και 10.000 ευρώ.

>Προφανώς, για περιστατικό ανάγκης, υπάρχει η δυνατότητα ένας άνθρωπος να μπορεί να πάρει ένα τηλέφωνο. Αλλοίμονο. Στη φυλακή είναι όμως, διότι κάτι κακό έκανε. Δεν είναι στο Ριτς!

€50-80 έχει η ξαπλώστρα στις «in» παραλίες τις Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Χαλκιδικής, γράφει στο Facebook, ο συνάδελφός μου, παλιά στην «Ελευθεροτυπία», Βασίλης Μητριάνος, μέγας ποδοσφαιρο-γνώστης! Και συμπληρώνει: «10 το πάρκινγκ και 15 η χωριάτικη». Άρα, καταλήγει «Εμένα αφήστε με στη Μυτιλήνη μου. Με τα εγγόνια μου, τα ψαρεματάκια μου, τις παρθένες παραλίες και τα ουζάκια μου».

>Του απάντησα ότι λάθος τα λέει. Οι ξαπλώστρες στη Μύκονο, είναι €200 το ζεύγος, μαζί και με εμφιαλωμένο νερό για «ξεπέτα». Και στη Λεμεσό φίλε (που ακόμα δεν έγινε Ψαρρού, αλλά το προσπαθεί!), κάπου εκεί είναι…

2 αγροκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, είδαν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία να δεσμεύονται από την ελληνική Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

>Συγκεκριμένα, ο ένας έλαβε κατά την 5ετία 2019-2024, παράνομες επιδοτήσεις €1,4 εκατ. Και ο άλλος έλαβε, την 4ετία 2020-2024, παρόμοια … ενίσχυση €300.000. Και κλαίγονται κιόλας, τώρα…

13,5 δισεκατομμύρια δολάρια ενέκρινε, μετά από δεκαετίες σχεδιασμού, η ιταλική κυβέρνηση για την κατασκευή της μεγαλύτερης κρεμαστής γέφυρας στον κόσμο, που θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία.

>Η «Πόντε Μεσσίνα», όπως ονομάζεται η γέφυρα, θα εκτείνεται σε μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές της Μεσογείου, αλλά οι σχεδιαστές λένε ότι θα είναι σε θέση να αντέξει σεισμούς. Η ημερομηνία-στόχος για την ολοκλήρωση είναι το 2033.

500, περίπου, εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για την έρευνα εμβολίων mRNA, ακύρωσε ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

>Η τεχνολογία mRNA, η οποία δίνει γενετικές οδηγίες στον οργανισμό για τον τρόπο καταπολέμησης ασθενειών, επέτρεψε την ταχεία ανάπτυξη του εμβολίου COVID-19. Αρκετές μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι το mRNA είναι ασφαλές, αλλά ο Κένεντι Τζούνιορ και διάφορες ομάδες σκεπτικιστών ως προς τα εμβόλια και άλλα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, δεν πείθονται από την επιστήμη…

ΥΓ. Κι ένα τελευταίο νούμερο: Ο Φειδίας Παναγιώτου, που σύμφωνα με δημοσίευμα στο Philenews, βάζει πλώρη για κάθοδο και στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σκέπτεται (;) λέει και «την εγγραφή κόμματος και όχι απλά την κάθοδο ενός συνδυασμού ανεξάρτητων υποψηφίων». Η Δημοκρατία –τι να κάνουμε;– έχει και το βαριετέ της!

