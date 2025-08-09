Μόλις προ τριών ημερών λύθηκε το μέγα μυστήριο στην υπόθεση Γιάννη Γιαννάκη. Του κυρίου, ο οποίος αποφοίτησε από το λύκειο με γενικό βαθμό 13 9/12 αλλά το απολυτήριο του έγραφε 17 2/12. Στα Νέα Ελληνικά αντί για thirteen έγραφε nineteen και στα Μαθηματικά αντί twelve έγραφε seventeen. Μετά από τέσσερα ολόκληρα χρόνια αφότου αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο, μάθαμε στη δίκη του ότι στο πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, στο οποίο υποτίθεται ότι σπούδασε, έκανε μόνο μερικά μαθήματα. Ένα από αυτά ήταν στην «ψυχολογία του χιούμορ». Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί ο άνθρωπος μας κάνει πλάκα τόσα χρόνια. Το σπούδασε το πράγμα…

Κρατήστε την αναπνοή σας και παρακολουθήστε την πολύχρονη πλάκα που σπάει, διαθέτοντας πανεπιστημιακές γνώσεις χιούμορ! Καταγγέλθηκε τον Μάιο του 2021. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες τον Ιούνιο του 2022. Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια δίκης αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει. Σε οκτώ μέρες εισέρχεται στο 62ο έτος της ηλικίας του. Σε ένα χρόνο θα δικαιούται πρόωρη σύνταξη…

Αρχικά ροκάνισε το χρόνο, θέτοντας διάφορα προδικαστικά ζητήματα. Τη μια έθεσε θέμα δήθεν καταδίκης του από την κοινή γνώμη και ότι δεν θα τύγχανε δίκαιης δίκης. Μετά επικαλέστηκε ακόμη και δηλώσεις του βουλευτή Χρίστου Χριστοφίδη στη Βουλή για να ζητήσει ακύρωση της διαδικασίας.

Ακολούθως, διεκδίκησε ακύρωση της δίκης επειδή δήθεν ο τέως Γενικός Ελεγκτής είχε παρέμβει παράτυπα στην υπόθεσή του. Μετά από όλα αυτά, ήρθε η παραίτηση του δικηγόρου του. Εμφανιζόταν χωρίς δικηγόρο και υποχρέωσε τη δικαστή να αναβάλει αρκετές φορές τη δίκη.

Κάποια στιγμή κορύφωσε την πλάκα. Αναφέρθηκε σε όσα λέχθηκαν στις προηγούμενες δικάσιμους και είπε στη δικαστή: «Το δικαστήριο έκανε λόγο για συνεχείς καθυστερήσεις. Στις 10 Δεκεμβρίου είπατε: ‘’Να έχεις δικηγόρο και να είναι έτοιμος να δικάσω την υπόθεση’’. Για όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να εξαιρεθείτε. Έχω όλα τα δημοσιεύματα, που μιλούν για καθυστέρηση της δίκης και γι’ αυτό επηρεαστήκατε».

Τελευταία εφεύρεσή του ήταν να θέσει θέμα μεροληπτικής στάσης της δικαστού και να θέσει θέμα εξαίρεσής της. Κάποια στιγμή, η δίκη ξεκίνησε και φτάσαμε την περασμένη Τετάρτη σε μια… σπουδαία εξέλιξη. Η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε πέντε από τις οκτώ κατηγορίες τις οποίες αντιμετώπιζε ο φοιτητής του χιούμορ!

Πριν αποφανθείτε κατά πόσο έχουν σπουδάσει «ψυχολογία του χιούμορ» και κάποιοι στη Νομική Υπηρεσία και, ενδεχομένως, να μας κάνουν κι αυτοί πλάκα, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε και μερικές άλλες ενέργειες της στην εν λόγω υπόθεση.

Όταν είχε τεθεί θέμα να κατηγορηθεί ο Γιαννάκη για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες ενέργειες, οι σοφοί στη Ν.Υ. αποφάνθηκαν ότι δεν μπορούσε να σταθεί τέτοια κατηγορία. Είπαν, σ’ εμάς τους αδαείς, πως ακόμη και με πλαστά έγγραφα, δούλευε (συνεχίζει να μας δουλεύει όλους) ο άνθρωπος. Ήταν τα δεδουλευμένα του!

Στη συνέχεια, ο κύριος Γιαννάκη παραδέχτηκε, με… μεγαλοψυχία, πως το πτυχίο που υπέβαλε πριν από 33 χρόνια ήταν πλαστό. Ήταν νέος τότε. Ποιος δεν έκανε μια ανοησία στα νιάτα του, θα μπορούσε να πει κάποιος. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν ήταν αυτή η μόνη υπόθεση πλαστογραφίας που υπήρχε στο τραπέζι. Υπήρχε και το φερόμενο πλαστό πτυχίο του 2021. Δηλαδή, φέρεται να κατάθεσε πλαστό πτυχίο και πάλι, 33 χρόνια μετά. Όχι ως νεαρός αφελής πια, αλλά ως ώριμος και έμπειρος δημόσιος αξιωματούχος.

Αλλά η Νομική Υπηρεσία δεν ήθελε να… μπλέξει. Όπως εξήγησε, το πτυχίο του 2021 δεν περιλήφθηκε για να «αποφευχθούν περιπλοκές» με διαδικασίες και μαρτυρίες…

Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά αν περιλαμβανόταν και η πλαστογραφία του 2021; Το Δικαστήριο θα καταλάβαινε ότι το ατόπημα του 1992 δεν ήταν μεμονωμένο. Ότι ήταν μια επαναλαμβανόμενη πρακτική. Επί χρόνια, ανέβαινε σκαλοπάτια εξουσίας και συνέχιζε να παρουσιάζει έγγραφα τα οποία μπορεί να βγήκαν από εκτυπωτή με… περισσό χιούμορ!

Η ποινή για μια πράξη του 1992 πάντα θα είναι πιο επιεικής. Αν όμως αποδειχθεί πως ένας αξιωματούχος υπέβαλε πλαστό πτυχίο μόλις πριν λίγα χρόνια, σε ώριμη ηλικία και με πλήρη επίγνωση των πράξεών του, τότε δεν έχουμε απλώς μια παρανομία. Έχουμε ένα μοτίβο.

Η Νομική Υπηρεσία, όπως ανέφερε στο «Φ», είναι βέβαιη ότι το Δικαστήριο… «είναι ενήμερο». Δηλαδή, μπορεί να μην του έδειξε το πτυχίο του 2021, αλλά… κάτι θα άκουσε. Έπαιξε και σε εκπομπές, μας είπε. Ίσως και στο TikTok, λέμε εμείς.

Πριν από τρεις μέρες, η πλάκα κορυφώθηκε. Η δικαστής κατηγόρησε την κατηγορούσα Αρχή για παρελκυστική τακτική. Τότε, η εκπρόσωπος της Εισαγγελίας ανέστειλε τις πέντε από τις οκτώ κατηγορίες. Γιατί άραγε; Τρία χρόνια δεν αντιλαμβανόταν η Ν.Υ. ότι αδυνατούσε να αποδείξει αυτές τις κατηγορίες; Κάποιοι προτάσσουν ότι η ποινή θα ήταν η ίδια με τις άλλες τρεις. Στην κρίση του δικαστηρίου, όμως, είναι το ίδιο να επιβάλει ποινή για οκτώ κατηγορίες και το ίδιο για τρεις;

Μήπως και η Ν.Υ. είναι το ίδιο αδύνατη στα μαθηματικά όπως και ο Γιαννάκη που πήρε 12 και το αντιλαμβανόταν για… 17; Το σίγουρο είναι ότι και κάποιοι στη Ν.Υ. πρέπει να παρακολούθησαν μαθήματα «ψυχολογίας του χιούμορ». Σπάνε κι αυτοί πλάκα μαζί μας όπως και ο Γιαννάκη. Κι εμείς τους ανεχόμαστε…