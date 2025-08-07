Ο «Φ» δημοσιεύει σήμερα τα κυριότερα σημεία από τα παραδεκτά γεγονότα της υπόθεσης του πρώην επιτρόπου Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη, όπως αυτά συμφωνήθηκαν μεταξύ της κατηγορούσας Αρχής και της υπεράσπισης χθες και κατατέθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.

Πρόκειται για τα γεγονότα που αφορούν τις τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας επίσημου πλαστού εγγράφου που παραδέχθηκε ο Γιαννάκη σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου, που είχε καταθέσει στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για σκοπούς πρόσληψής του.

Μέσα από την καταγραφή των γεγονότων αυτών αποδίδεται και όλο το ιστορικό της υπόθεσης, που αναμένεται να επισημοποιηθεί με δικαστική βούλα, εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή.

Αυτό που προκαλεί αίσθηση μέσα από τα παραδεκτά γεγονότα, πέραν από τα γνωστά που αφορούν τους παραποιημένους βαθμούς στο απολυτήριο Λυκείου, είναι τα όσα αναφέρονται για τις σπουδές στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο.

Συγκεκριμένα, ο Γιαννάκη δεν σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός, παρά μόνο παρακολούθησε κάποια μαθήματα σε δυο διαφορετικές χρονιές. Το φθινόπωρο του 1989 παρακολούθησε μάθημα με τίτλο Γεωλογία, ενώ το φθινόπωρο του 1990 τρία μαθήματα με τίτλο «Πειθαρχία», «Ψυχολογία του χιούμορ και «Hollywood Behinds Bars».

Επιπλέον, υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στο γεγονός ότι ακόμα είναι υπάλληλος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.

Το 1995

Σύμφωνα με τα γεγονότα όπως εκτέθηκαν στο Δικαστήριο σήμερα και συνθέτουν τις λεπτομέρειες των κατηγοριών που έχει παραδεχθεί, κατά το έτος 1995 προκηρύχθηκαν θέσεις για πρόσληψης συνεργατών στα κέντρα νεότητας του ΟΝΕΚ. Απαιτούμενο προσόν μεταξύ άλλων για τη θέση ήταν όπως οι υποψήφιοι κατείχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν. Για τις εν λόγω θέσεις υπέβαλαν αίτηση 66 πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου του κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση για τη θέση και συγκεκριμένα στις 10/2/95 παρέδωσε βιογραφικό σημείωμα στο οποίο κατέγραφε ότι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο San Diego State University, ενώ μαζί με το βιογραφικό σημείωμα παρέδωσε και πλαστό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών του εν λόγω πανεπιστημίου, στο οποίο ψευδώς αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο τον Ιούνιο του 1992 με πτυχίο στην πολιτική μηχανική (civil engineering).

Τον Μάιο του 1995 τα μέλη του Δ.Σ. του Οργανισμού Νεολαίας συνεδρίασαν και αποφάσισαν ότι ο κατηγορούμενος πληρούσε τα απαιτούμενα προσόντα και επιλέχθηκε ως επιλαχών για τις θέσεις συνεργατών. Τον Μάιο του 1996 κατόπιν κένωσης θέσης συνεργάτη, η θέση προσφέρθηκε στον κατηγορούμενο με περίοδο απασχόλησης από τον Ιούνιο του 1996 μέχρι τον Ιούνιο του 1998. Η σύμβαση του κατηγορούμενου για τη θέση ανανεώθηκε και για τα επόμενα έτη. Τον Νοέμβριο του 1996 και ενόσω ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως συνεργάτης στα Κέντρα Νεότητας προκηρύχθηκε θέση από ΟΝΕΚ για αγορά υπηρεσιών για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία «Νεολαία για την Ευρώπη».

Μεταξύ άλλων απαιτούμενο προσόν της θέσης ήταν όπως οι υποψήφιοι κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών ή ισότιμο προσόν κατά προτίμηση στην κοινωνιολογία, κοινωνικές επιστήμες, κοινωνική εργασία, ψυχολογία, παιδαγωγικά ή δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης αναγνωρισμένης σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα που σχετίζονται με τη νεολαία/συναφή θέματα και πενταετή τουλάχιστον πείρα στην οργάνωση και λειτουργία κέντρων νεότητας.

Πλαστή σφραγίδα ΗΠΑ

Στις 28/1/1997 ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτηση για την εν λόγω θέση, καταγράφοντας στην αίτηση ότι φοίτησε στο Πανεπιστήμιο San Diego State University, ενώ με την αίτηση παρέδωσε πλαστό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών του εν λόγω Πανεπιστημίου, το οποίο έφερε πλαστή σφραγίδα της Πρεσβείας των ΗΠΑ και του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Παρέδωσε, επίσης, πλαστό απολυτήριο λυκείου στην αγγλική γλώσσα, στο οποίο αναφερόταν ότι ο κατηγορούμενος αποφοίτησε με βαθμό 17 και 2/12. Περαιτέρω, στο πλαστό απολυτήριο καταγραφόταν ότι ο κατηγορούμενος έλαβε το βαθμό 19 στο μάθημα των θρησκευτικών , το βαθμό 17 στο μάθημα των Μαθηματικών, το βαθμό 19 στο μάθημα Νέων Ελληνικών, τον βαθμό 19 στο μάθημα των Αγγλικών, το βαθμό 17 στο μάθημα των Οικονομικών Μαθηματικών, το βαθμό 14 στο μάθημα Λογιστικής, το βαθμό στο μάθημα 19 των Γαλλικών, όπως και στο μάθημα των Φυσικών. Παρέδωσε, επίσης, με την αίτηση συστατική επιστολή ιδιωτικής εταιρείας.

Τον Ιανουάριο του 1997 το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ κατόπιν συνεδρίασης αποφάσισε όπως προσφέρει θέση στον κατηγορούμενο, αφού κρίθηκε πως πληρούσε τα κριτήρια στην εν λόγω θέση, μεταξύ των οποίων κι αυτό της κατοχής Πανεπιστημιακού τίτλου. Ο κατηγορούμενος τον Απρίλιο του 2001 υπέβαλε αίτημα όπως η σύμβαση για το πρόγραμμα νεολαίας για την Ευρώπη ανανεωθεί για όση διάρκεια είχε το πρόγραμμα.

Τον Νοέμβριο του 2007 δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας σχέδια υπηρεσίας για τη θέση λειτουργού νεολαίας στον ΟΝΕΚ. Για τη θέση του λειτουργού νεολαίας απαιτείτο μεταξύ άλλων όπως οι υποψήφιοι κατείχαν Πανεπιστημιακό τίτλο ή δίπλωμα σπουδών ή ισότιμο προσόν, μεταξύ άλλων στις μηχανικές επιστήμες.

Τον Δεκέμβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο αποφάσισε μετά από προβληματισμό όπως οι συμβασιούχοι, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος, μονιμοποιηθούν στις νέες μόνιμες θέσεις που είχαν προκηρυχθεί (…) Για τον κατηγορούμενο λήφθηκε υπόψη ότι ήταν κάτοχος πτυχίου του Diego State University.

Τι ανακάλυψε η Αστυνομία

Τον Μάιο του 2021 η Αστυνομία ξεκίνησε διερεύνηση για πιθανή διάπραξη αδικημάτων κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων από τον κατηγορούμενο. Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος αποφοίτησε από το Λύκειο με βαθμό 13 και 9/12 και όχι με βαθμό 17 και 2/12.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος στο μάθημα των Θρησκευτικών έλαβε το βαθμό 15 και όχι το βαθμό 19, στο μάθημα των Μαθηματικών έλαβε το βαθμό 12 και όχι το βαθμό 17 , στο μάθημα των Νέων Ελληνικών 13 και όχι το βαθμό 19 , στο μάθημα των Αγγλικών έλαβε 13 και όχι το βαθμό 19 , στο μάθημα των Οικονομικών Μαθηματικών το βαθμό 10 και όχι το βαθμό 17 , στο μάθημα της Λογιστικής 10 και όχι το βαθμό 14, στο μάθημα των Γαλλικών 11 και όχι το βαθμό 19 και στο μάθημα των Φυσικών 13 και όχι το βαθμό 19.

Διαπιστώθηκε, επίσης, από εξετάσεις που έγιναν ότι στο πλαστό απολυτήριο Λυκείου που παρέδωσε στον ΟΝ ΕΚ υπήρχαν νοθευμένες καταχωρήσεις, δηλαδή, ενώ το απολυτήριο Λυκείου ήταν μηχανικής/ηλεκτρομηχανικής (δακτυλογραφημένου) μεθόδου, υπήρχαν χειρόγραφες γραφές, οι οποίες παραπέμπουν σε νοθευμένες καταχωρήσεις.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι εκεί που υπήρχε αναφορά για το βαθμό 13 και 9/12 υπήρχε χειρόγραφη αλλοίωση με αποτέλεσμα να φαίνεται 17 και 2/12. Στην ένδειξη Religious Education (Θρησκευτικά) υπήρχε χειρόγραφη αλλοίωση στο βαθμό 15 με αποτέλεσμα να καταγράφεται ο βαθμός 19, στην ένδειξη Modern Greek υπήρχε χειρόγραφη αλλοίωση στον βαθμό 13 με αποτέλεσμα να καταγράφεται ο βαθμός 19 (…).

Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν με τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος ουδέποτε σπούδασε στο San Diego State University, αλλά σπούδασε μόνο στο κολλέγιο εκτεταμένων σπουδών κατά το φθινόπωρο του 1989 και του 1990 και παρακολούθησε κάποια γενικά μαθήματα.

Το φθινόπωρο του 1989 παρακολούθησε μάθημα με τίτλο Γεωλογία, ενώ το φθινόπωρο του 1990 τρία μαθήματα με τίτλο «Πειθαρχία», «Ψυχολογία του χιούμορ» και «Hollywood Behinds Bars».

Ο κατηγορούμενος μέχρι σήμερα κατέχει θέση στον ΟΝΕΚ, ενώ από τον Ιούνιο του 2021 βρίσκεται σε διαθεσιμότητα. Ο κατηγορούμενος κατά το στάδιο διερεύνησης αρνήθηκε να δώσει δείγματα γραφής και υπογραφής για σκοπούς γραφολογικών εξετάσεων, ενώ κατά τη λήψη της ανακριτικής κατάθεσης τήρησε στάση σιωπής.

Η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε τις πέντε από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες

Μέχρι και πέντε χρόνια κάθειρξη

Η Νομική Υπηρεσία ανέστειλε τις πέντε από τις συνολικά οκτώ κατηγορίες της υπόθεσης σε βάρος του πρώην επιτρόπου, η οποία αφορούσε τις συνθήκες πρόσληψής του από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Θυμίζουμε ότι από τις 2 του περασμένου Απριλίου ο δικηγόρος Πέτρος Σταύρου που είχε αναλάβει λίγες ημέρες προηγουμένως την υπεράσπιση του Γιαννάκη, είχε δηλώσει εκ μέρους του πελάτη του παραδοχή σε τρεις κατηγορίες κυκλοφορίας πλαστού επίσημου εγγράφου, σε σχέση με το απολυτήριο λυκείου και το πτυχίο αμερικανικού πανεπιστημίου.

Δεν είχε παραδεχθεί τις κατηγορίες που αφορούν στον καταρτισμό των πλαστών εγγράφων. Επιπλέον, δεν παραδέχθηκε κατηγορία που αφορά πλαστογράφηση συστατικής επιστολής που παρουσίασε στον ΟΝΕΚ.

Αυτή η σημαντική εξέλιξη για την εν λόγω υπόθεση προέκυψε κατά τη χθεσινή ακρόαση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Όταν η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής ανέφερε πως θα προβεί σε παραδεκτά γεγονότα μαζί με την υπεράσπιση για να αποφευχθεί η κλήση μαρτύρων, η Δικαστής Νικόλ Γρηγορίου που είχε προϊδεάσει σε προηγούμενες διαδικασίες ότι δεν θα είναι ανεκτική σε κατάχρηση δικαστικού χρόνου, αντέδρασε.

Μίλησε για παρελκυστική πολιτική και τακτική που δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί.

Είπε πως αν η κατηγορούσα Αρχή δεν παρουσιάσει μάρτυρες στο Δικαστήριο τότε θα ορίσει ημερομηνία για αγορεύσεις προκειμένου να εκδώσει απόφαση για το αν υπάρχει εκ πρώτης όψεως υπόθεση ενοχής.

Στη συνέχεια, η κ. Γρηγορίου διέκοψε τη διαδικασία προκειμένου να δώσει χρόνο στην κατηγορούσα Αρχή να αποφασίσει για τις επόμενες ενέργειες. Όταν ή δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Δημοκρατία, Μαρίνα Μασούρα, επανήλθε μετέφερε την απόφαση του Εισαγγελέα για αναστολή των πέντε κατηγοριών και την παρουσίαση έκθεσης γεγονότων για τις εναπομείνασες τρεις κατηγορίες.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις την 29η Αυγούστου προκειμένου να αγορεύσει η υπεράσπιση για μετριασμό της ποινής. Οι κατηγορίες για τις οποίες παραδέχθηκε ενοχή επισύρουν ποινή φυλάκισης 10 ετών (κυκλοφορία επίσημου πλαστού εγγράφου), ωστόσο, το Επαρχιακό Δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ποινές κάθειρξης έως και πέντε έτη.