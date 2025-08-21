ΚΡΙΣΙΜΗΣ σημασίας είναι οι θέσεις, τις οποίες διατυπώνει η Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόκειται για θέσεις που εκφράζονται έχοντας προφανώς υπόψη, δεδομένο, ότι και η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα κράτος με εδάφη υπό κατοχή. Αν και είναι ξεκάθαρο ότι τα δυο ζητήματα, Κυπριακό και Ουκρανικό, δεν είναι τα ίδια.

ΚΑΤΑ τη διάρκεια , την περασμένη Τρίτη, των τηλεδιασκέψεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Συμμαχίας των Προθύμων και της τηλεδιάσκεψης των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για το Ουκρανικό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε και το Κυπριακό. Το συνέδεσε και με τις θέσεις αρχής, που οι εταίροι μας συνεχώς επικαλούνται για την Ουκρανία, ήγειρε όμως παράλληλα και το Κυπριακό, ως θέματος εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής.

Η ΛΕΥΚΩΣΙΑ διά του Προέδρου Χριστοδουλίδη, τόνισε την ανάγκη για πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Παρέπεμψε δε στα όσα βιώνει η Κύπρος εδώ και 51 χρόνια υπό παράνομη τουρκική κατοχή. Υπογράμμισε ότι η ιστορική εμπειρία της Κύπρου, με το 37% του εδάφους της να παραμένει εδώ και 51 χρόνια υπό παράνομη τουρκική κατοχή, επιβεβαιώνει με τον πιο σαφή τρόπο την ανάγκη υπεράσπισης αυτών των αρχών, χωρίς εκπτώσεις και εξαιρέσεις.

ΤΟ μήνυμα δε με αποδέκτη και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσοι κλείνουν τα μάτια στα όσα πράττει η κατοχική Τουρκία, ήταν πως Κύπρος συνδέει άρρηκτα τη δική της εμπειρία με τον ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι σε κάθε πολιτική κατοχής και αναθεωρητισμού, που στρέφεται κατά της ειρήνης, της ασφάλειας και της διεθνούς τάξης.

ΣΥΝΕΠΩΣ δεν μπορεί να ισχύουν τα δυο μέτρα και δυο σταθμά. Θα πρέπει να ισχύει η ίδια αντιμετώπιση, να εκφράζεται η ίδια πολιτική για όλες τις περιπτώσεις.

ΘΑ πρέπει να το σημειώνουμε, με κάθε ευκαιρία, για να το ακούνε και οι εταίροι μας πως αναθεωρητική δύναμη, κατοχική δύναμη, είναι και η Τουρκία. Πρωτίστως είναι η Τουρκία, που εδώ και πενήντα ένα χρόνια κρατά διά της ισχύος κυπριακά εδάφη. Εδάφη, που έχει εποικίσει και με στόχο την επιβολή τετελεσμένων και εδραίωση της παράνομης παρουσίας της.

ΘΑ πρέπει αυτά να λέγονται συνεχώς για να τα ακούνε κι όσοι Ευρωπαίοι εταίροι μας θεωρούν πως μια κατοχική δύναμη, όπως είναι η Τουρκία, θα μπορεί για παράδειγμα, να διαδραματίσει ρόλο στις προσπάθειες για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ή να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας αυτής.