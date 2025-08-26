ΜΕ σύνθημα «Από τις θάλασσες του κόσμου… στη γη που μας ενώνει», πραγματοποιείται στη Λευκωσία το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς. Το συνέδριο ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Πρόκειται για μια ακόμη διεθνή σύναξη των αποδήμων Κυπρίων στην πατρίδα. Για να αξιολογηθεί η χρονιά που πέρασε. Για να γίνουν συζητήσεις και να αποφασισθούν τα επόμενα βήματα.

ΤΟ συνέδριο, όπως συναφώς αναφέρεται, αναμένεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τον διαχρονικό ρόλο της κυπριακής διασποράς ως πολύτιμου συνδετικού κρίκου μεταξύ της Κύπρου και των χωρών, όπου ζουν και δραστηριοποιούνται οι απόδημοι. Και οι δράσεις τους είναι σημαντικές και βοηθούν σημαντικά.

ΚΑΤΑ τη διάρκεια του συνεδρίου, θα ενημερωθούν και θα ενημερώσουν. Θα προβληματισθούν, θα εκφράσουν απόψεις. Κι όλα αυτά για το καλό της πατρίδας μας. Για τον κοινό σκοπό, που είναι η απελευθέρωση της Κύπρου από την τουρκική κατοχή. Για την πλήρη και οριστική απελευθέρωση του τόπου μας.

ΚΑΙ μια ειδική αναφορά: Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί επίσης από τον Δήμο Αθηένου τελετή αποκαλυπτηρίων της προτομής του αείμνηστου Νίκου Μουγιάρη, στην Αθηένου, στην οποία θα παρευρεθούν όλοι οι σύνεδροι, τιμώντας την προσφορά του στην ομογένεια και στην πατρίδα. Ο Νίκος Μούγιαρης ήταν ο άνθρωπος που αγωνίσθηκε όσο λίγοι. Βοήθησε σημαντικά και η πατρίδα οφείλει να τον τιμά.

ΠΕΝΗΝΤΑ ένα χρόνια μετά, όλες οι δυνάμεις του ελληνισμού, σε Ελλάδα, Κύπρο και αλλαχού θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για την εκπλήρωση των εθνικών στόχων. Αυτός είναι ο στόχος και η μεγάλη επιδίωξη.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ των απόδημων ήταν και είναι σημαντική και η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να αξιοποιεί τις δράσεις τους. Να αξιοποιούνται οι σχέσεις, οι επαφές τους στις χώρες που διαμένουν και εργάζονται. Είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές και εκφραστές της θέλησης και της βούλησης του λαού για απαλλαγή από την κατοχή και την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Τούρκους. Οι απόδημοι γνωρίζουν περισσότερο τι ισχύει στη χώρα που διαμένουν και πώς πρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις και γι αυτό θα πρέπει το κυπριακό κράτος να επενδύσει σε αυτούς. Κι αυτό γιατί είναι οι καταλληλότεροι για να εκφράσουν και να προωθήσουν τον μεγάλο στόχο του ελληνισμού.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ και θερμά υποδεχόμαστε τους αποδήμους μας.