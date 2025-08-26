Τον Ιούλιο του 1987, δύο χρόνια μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα όπου το ΠΑΣΟΚ είχε κερδίσει για δεύτερη φορά την εκλογική αναμέτρηση με ποσοστό 45,82% των ψήφων, ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανδρέας Παπανδρέου, δεχόταν τη μια εισήγηση μετά την άλλη για να προσφύγει πρόωρα στις κάλπες μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, καθώς θεωρούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κέρδιζε με άνεση εκείνη την περίοδο πριν φθαρεί η εικόνα της κυβέρνησης. Ο Παπανδρέου, όμως, το σκεφτόταν αλλιώς. «Ε, δεν θα χαλάσουμε και τα μπάνια του λαού», είπε τότε και το ζήτημα έληξε – η Ελλάδα πήγε σε εκλογές το 1989, στη λήξη της δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ. Και κάπως έτσι προέκυψε μια από τις πιο… θρυλικές φράσεις της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Πράγματι, λίγες είναι οι εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών.

Στη δε Κύπρο, μόλις δύο φορές διεξήχθησαν εκλογές κατακαλόκαιρο: Η πρώτη στις 31 Ιούλιου του 1960 για την ανάδειξη των μελών της πρώτης Βουλής των Αντιπροσώπων, λίγες μέρες πριν επικυρωθεί από τη βρετανική βουλή το νομοσχέδιο για την ανεξαρτησία της Κύπρου και η δεύτερη στις 5 Ιουλίου 1970.

Τα «μπάνια του λαού», ειδικά τον Αύγουστο που όλοι παίρνουν τις άδειές τους, με τις πόλεις να «νεκρώνουν» και τις παραλίες να σφύζουν από κόσμο, είναι «ιερά». Είναι η περίοδος κατά την οποία όλη η κοινωνία μπαίνει λίγο έως πολύ σε κάποιον ρυθμό ξεκούρασης, ανάπαυλας, ανάπαυσης ή ακόμα και ραστώνης. Και φυσικά, όλοι οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να προκαλούν τους πολίτες όταν κάνουν τις διακοπές τους. Εξάλλου, ζούμε την πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος κι όπως έγραψε το 2024 εδώ στον «Φ», ο συνάδελφος Κώστας Βενιζέλος, «οι απαξιωμένοι δεν φαίνεται να ασχολούνται με τούτο».

Το καλοκαίρι με τον ήλιο να καίει και τα κύματα καύσωνα να διαδέχονται το ένα μετά το άλλο, δεν υπάρχει διάθεση, ούτε καν και κουράγιο για βαθυστόχαστες συζητήσεις και αναλύσεις πολιτικού περιεχομένου. Και δεν είναι μόνο ο απλός λαός που δεν θέλει ή και δεν μπορεί να ακούει τέτοιου είδους κουβέντες. Αφορά και τους ίδιους τους πολιτικούς. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο iScience, αποκάλυψε ότι οι πολιτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν μικρότερες και εύκολα κατανοητές λέξεις, στις ομιλίες τους όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. Η έρευνα εξέτασε 7 εκατομμύρια ομιλίες από οκτώ χώρες (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ισπανία, Γερμανία και Νέα Ζηλανδία) και διαπίστωσε μια αξιοσημείωτη συσχέτιση μεταξύ της πολυπλοκότητας της ομιλίας και της θερμοκρασίας που καταγράφηκε εκείνη την ημέρα. Το συμπέρασμά; Η απλούστερη γλώσσα μπορεί να ενισχύσει την κατανόηση (αν και κάποιοι δεν θέλουν καν να ακούν τους πολιτικούς όταν μιλούν).