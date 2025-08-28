Persona Grata: «Η ανθρωπότητα έκανε ένα τεράστιο λάθος όταν πριν από 300 χρόνια διαχώρισε την τεχνολογική εξέλιξη από την φιλοσοφία και τον ανθρωπισμό. Ας διορθώσουμε το σφάλμα του Διαφωτισμού και ας κοιτάξουμε ξανά εκστατική το ηλιοβασίλεμα, τον τροχό και ότι μπορεί να βρίσκεται πίσω τους».

«Στα καινούργια στελέχη μου λέω άνω – κάτω. Ο υψηλός δείκτης ευφυίας και μόνο δε με εντυπωσιάζει. Η συνεργατικότητα, ο χαρακτήρας, η συμπόνια, η ευγένεια, ναι. Δείξτε μου τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε την ανθρωπότητα».

> Δύο αποφθέγματα, του προσώπου που τιμά σήμερα η Στήλη. Δυστυχώς, δεν είναι εν ζωή – το έργο του όμως παραμένει.

Είναι ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας επιστήμονας της Πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης – γνωστότερο με τα αρχικά ΜΙΤ και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Απεβίωσε σαν χθες, 27 Ιουλίου του 2001, σε ηλικία μόλις 65 ετών.

Πραγματικά, αξίζει κανείς να εντρυφήσει στο έργο του. Δόξα τω Θεώ, το Διαδίκτυο προσφέρει την δυνατότητα σε όποιον θέλει να μάθει, να το κάνει με ένα απλό «κλικ»!

ΦΩΤΟ: Η Google αφιέρωσε αυτό το Doodle που βλέπετε στον Έλληνα οραματιστή του Διαδικτύου.

> Ανάρτηση της Ημέρας στο Facebook, από τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα, Θάνο Καψάλη, για τα επεισόδια που προκάλεσαν προχθές διαδηλωτές έξω από την ισραηλινή πρεσβεία της Αθήνας:

«“Τα παιδία δεν παίζει” όταν εκτοξεύουν ναυτικές φωτοβολίδες που σκοτώνουν ανθρώπους, όπως στην περίπτωση του νεαρού αστυνομικού Λυγγρίδη, ούτε όταν απειλούν τις σχέσεις της χώρας με φίλη – σύμμαχο χώρα.

Κι επειδή δεν θα σας το πει κ. Μητσοτάκη κανείς από τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα σας το πούμε εμείς οι ψηφοφόροι σας:

Γιατί αφήνετε να μετατραπεί η Αθήνα σε Τεχεράνη του 1979, με περικυκλωμένη και βαλλόμενη την iσραηλινή πρεσβεία;

Γιατί εκθέτετε τη χώρα στην κατηγορία ότι είναι ανίκανη να προστατεύσει τις πρεσβείες και το προσωπικό τους, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών;

Έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία σε έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών της τρομοκρατικής ενέργειας;

> Από την άλλη, δεν μπορεί να μην παραδεχτεί κάποιος ότι ο Νετανιάχου το έχει παρακάνει. Ποιο επιχείρημα, ποια δικαιολογία μπορεί να έχει για τη δολοφονία τουλάχιστον 20 ανθρώπων, ανάμεσά τους και πολλούς δημοσιογράφους (που δεν βρίσκονται στη Γάζα για να κάνουν πόλεμο, αλλά για να κάνουν τη δουλειά τους. Να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλοίμονο εάν αφήναμε την ενημέρωση σε εκείνους που προκαλούν ή και πρωταγωνιστούν στα γεγονότα).

Η διπλή ισραηλινή επίθεση στις εγκαταστάσεις του νοσοκομειακού συγκροτήματος Νάσερ στην νότια Γάζα, δεν στέκει απέναντι σε καμία δικαιολογία. Και η καθυστερημένη “συγγνώμη” του, ασφαλώς και δεν γίνεται αποδεκτή. Το λένε ακόμα και συνετοί, δημοκρατικοί πολίτες του Ισραήλ, που ζητούν την παραίτησή του.

Γνωρίζουν, όμως, ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί ο Νετανιάχου έχει μπροστά τους και σοβαρές δικαστικές “υποχρεώσεις”. Που εάν δεν γινόταν αυτός ο πόλεμος μετά την σφαγή 1.195 Ισραηλινών, κάθε ηλικίας που διασκέδαζαν σε υπαίθρια γιορτή, την 7η Οκτωβρίου 2023 από την τρομοκρατική Χαμάς που πήρε ομήρους 251 ανθρώπους, ακόμα και γυναίκες και παιδιά –περίπου 51 είναι ακόμα στα χέρια των τρομοκρατών, ζωντανοί ή και πεθαμένοι– ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μάλλον δεν θα ήταν πρωθυπουργός τώρα…

Τώρα που, από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης που ακολούθησε, πάνω από 62.000 Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί. Σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά και περισσότεροι από 156.000 τραυματίστηκαν».